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مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وجزر المالديف عميقة وقوية

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
شوقي علام
شوقي علام
قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن العلاقات بين مصر وجزر المالديف عميقة وقوية، وكذلك التعاون بين دار الإفتاء ووزارة الشئون الدينية بجزر المالديف مستمر ويزداد عامًا بعد عام. وأضاف مفتي الجمهورية خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وزير الدولة المالديفي للتربية والتعليم أحمد رياض؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء وجزر المالديف، أن دار الإفتاء المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في جزر المالديف، كما أهدى فضيلتُه الوزيرَ مجموعةً من إصدارات دار الإفتاء المصرية المطبوعة والإلكترونية للاستفادة بها.
ومن جانبه، أبدى وزير التربية والتعليم المالديفي تطلعه لمزيد من التعاون بين دار الإفتاء المصرية وجزر المالديف، مؤكدًا أن الشعب المالديفي بكافة فئاته يقدر علماء الأزهر الشريف الذين ينشرون العلم والإسلام الوسطي في ربوع الأرض.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، اليوم الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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