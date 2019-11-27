رياضة

برشلونة يصطدم بدورتموند في دوري أبطال أوروبا

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
برشلونة
برشلونة
تتواصل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتضن ملعب الأنفيلد واحدة من قمم اليوم في المجموعة الخامسة عندما يستقبل ليفربول الإنجليزي المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره نابولي الإيطالي الوصيف برصيد 8 نقاط وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل جينك البلجيكي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي الثالث برصيد 4 نقاط، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء على ملعب لومينوس أرينا.
وفي المجموعة السادسة، يصطدم برشلونة المتصدر برصيد 8 نقاط، بنظيره الثاني برصيد 7 نقاط، على ملعب الكامب نو في تمام العاشرة مساء، كما يستقبل سلافيا براج الأخير برصيد نقطتين، نظيره إنتر الثالث برصيد 4 نقاط على ملعب إدين أرينا في أمام العاشرة مساء. وفي المجموعة الثامنة، يستقبل فالنسيا الثالث برصيد 7 نقاط،
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إيمري (1)

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
روبرت-مورينو

لويس إنريكي: مساعدي السابق لم يكن وفيًا

اتهم لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، روبرت مورينو مساعده السابق ومدرب "لاروخا" السابق، بأنه "لم يكن وفيا" معه حين أراد الاستمرار في منصبه، وذلك خلال تقديمه كمدرب لمنتخب بلاده. وقال إنريكي الذي اضطر لمغادرة منصبه كمدرب بسبب مرض ابنته الراحلة بالسرطان إنه يشعر بـ"سعادة غامرة" و"متشوق للغاية" لخوض نهائيات أمم أوروبا العام المقبل، والتي تأهلت لها إسبانيا على يد مورينو. وأوضح إنريكي: "الخلاف حدث بيننا يوم 12 سبتمبر الماضي. اليوم الوحيد الذي التقينا فيه وكان في منزلي، أخبرني أنه يود الاستمرار في منصبه حتى نهاية الأمم الأوروبية وكان طموحًا".
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ليفربول - برشلونة (4)

ماذا قال ميسي لنيمار بعد سقوط برشلونة أمام ليفربول؟

حقق ليفربول ربما الانتصار الأبرز في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، بالإطاحة ببرشلونة من نصف النهائي، وخسر الليفر حينها مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، ليظن الكثيرون أن البرسا حجز بطاقة العبور للنهائي من مباراة الذهاب، قبل أن يحقق ليفربول ريمونتادا تاريخية، باكتساح برشلونة في الأنفيلد برباعية نظيفة، وعقب تلك المباراة الشهيرة، تواصل نجم البرسا ليونيل ميسي هاتفيا مع نجم باريس سان جيرمان والبرسا السابق، نيمار، وذلك بحسب ما كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الثلاثاء.
ليفربول - برشلونة (4)

سواريز يستعيد ذكريات رباعية ليفربول

استعاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ذكريات خسارة برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت: "في الموسم الحالي تعرضت للإصابة مرتين، وكان الأمر مبالغًا فيه خلال المرة الثانية"، وأضاف: "لقد كانوا يتحدثون عن أنني لن أستطيع لعب مباراة سيلتا فيجو أو السفر مع منتخب أوروجواي، ولكني كنت جاهزًا وسمحوا لي بالسفر"، وتابع سواريز: "من المؤلم أن يتم توجيه اللوم لي بسبب الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم السابق رغم أنني كنت أعاني من إصابة".
انتر ميلان

كونتي غاضب من إدارة إنتر بسبب الصفقة الضائعة

يسيطر الغضب على مدرب إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد الهزيمة التي تكبدها النيراتزوري على يد بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فرط الإنتر في تقدمه بهدفين دون رد، ليخسر أمام الفريق الألماني بنتيجة 3-2 يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فشل التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، أشعل غضب أنطونيو كونتي من إدارة إنتر ميلان.
نابولي‎

تمرد في نابولي بسبب قرارات رئيس النادي

يبدو أن النتائج السلبية التي يقدمها نابولي في الآونة الأخيرة، أثارت غضب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، الذي بدأ يتدخل في شؤون الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب اللاعبين ليبدأ لورينزو إنسيني، مهاجم وقائد نابولي، ثورة لاعبي الفريق على قرار أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، بالدخول في معسكر مغلق، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام روما (2-1)، في الجولة الـ11 من الكالتشيو، لكن لاعبي البارتينوبي قرروا، عقب التعادل أمس الثلاثاء مع سالزبورج (1-1) في دوري الأبطال، ترك المعسكر والذهاب لمنازلهم، معلنين التمرد على رئيسهم.
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