برشلونة يصطدم بدورتموند في دوري أبطال أوروبا

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

برشلونة

تتواصل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتضن ملعب الأنفيلد واحدة من قمم اليوم في المجموعة الخامسة عندما يستقبل ليفربول الإنجليزي المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره نابولي الإيطالي الوصيف برصيد 8 نقاط وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل جينك البلجيكي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي الثالث برصيد 4 نقاط، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء على ملعب لومينوس أرينا.

وفي المجموعة السادسة، يصطدم برشلونة المتصدر برصيد 8 نقاط، بنظيره الثاني برصيد 7 نقاط، على ملعب الكامب نو في تمام العاشرة مساء، كما يستقبل سلافيا براج الأخير برصيد نقطتين، نظيره إنتر الثالث برصيد 4 نقاط على ملعب إدين أرينا في أمام العاشرة مساء. وفي المجموعة الثامنة، يستقبل فالنسيا الثالث برصيد 7 نقاط،

وفي المجموعة السادسة، يصطدم برشلونة المتصدر برصيد 8 نقاط، بنظيره الثاني برصيد 7 نقاط، على ملعب الكامب نو في تمام العاشرة مساء، كما يستقبل سلافيا براج الأخير برصيد نقطتين، نظيره إنتر الثالث برصيد 4 نقاط على ملعب إدين أرينا في أمام العاشرة مساء.



وفي المجموعة الثامنة، يستقبل فالنسيا الثالث برصيد 7 نقاط، نظيره تشيلسي الثاني بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب الميستايا في تمام الثامنة مساء، كما يستقبل ليل الأخير برصيد نقطة واحدة، نظيره أياكس المتصدر برصيد 7 نقاط على ملعب بيار موروا في تمام العاشرة مساء.



وفي المجموعة السابعة، يستقبل زينيت الثالث برصيد 4 نقاط نظيره ليون الثاني برصيد 7 نقاط في الثامنة مساء على ملعب بيتروفيسكي، كما يستقبل لايبزيج المتصدر بـ9 نقاط نظيره بنفيكا الأخير بـ3 نقاط على ملعب ريد بول أرينا في تمام العاشرة مساء.