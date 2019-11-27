«الاستشعار عن بعد»: لولا «طيبة 1» لما تمكنا من تطبيق التأمين الشامل

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

قمر صناعي - أرشيفية

كشف الدكتور مدحت مختار، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق، أنه لولا القمر الصناعي "طيبة 1" لما تمكنا من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ولا تمكنا من تطبيق الحكومة الإلكترونية والشمول المالي. وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسعد المصريين بالأمس بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكان يلزم لتطبيق هذه المنظومة تغطية مصر بأكملها بشبكة اتصالات بما فيها المناطق النائية التي لا يوجد بها تغطية.