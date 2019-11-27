الآثار: الكشف عن 3 توابيت خشبية من الأسرة الـ18 بالقرنة

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

توابيت فرعونية - أرشيفية

نجحت البعثة الأثرية الفرنسية، برئاسة الدكتور فريدريك كولان والتابعة لجامعة "ستراسبورج" والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة، في الكشف عن ثلاثة توابيت خشبية، وذلك بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريح اليوم الأربعاء، إلى أن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة الـ18، وهي في حالة جيدة من الحفظ، وعبارة عن صور عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.

وقال فتحي ياسين مدير عام آثار البر الغربي بالأقصر "إن التابوت الأول لسيدة تدعى "تي ابو"، ويبلغ طوله 195 سم، عليه زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية، أما التابوت الثاني فيبلغ طوله حوالي 190 سم مطلي باللون الأصفر، وعليه أعمدة من الكتابات الهيروغليفية على خلفية باللون الأبيض وهو لسيدة تدعى "راو"، والتابوت