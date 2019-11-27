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الأونروا: نحتاج إلى 167 مليون دولار لسد عجزنا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
الأونروا
الأونروا
قال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع إن اللجان المنبثقة عن اجتماع اللجنة الاستشارية لدعم وكالة الأونروا والتي عقدت اجتماعاتها في الاردن توجهت إلى لبنان اليوم لزيارة المخيمات، والاطلاع على اوضاع اللاجئين. وأوضح مشعشع في حديث لإذاعة صوت فلسطين إن هذه الزيارة تهدف لحشد الدعم المالي والسياسي لهم، مضيفا أن الحراك اللبناني الحالي أثر اقتصاديا على أوضاعهم . وأضاف مشعشع أن الوكالة بحاجة إلى 167 مليون دولار لسد عجزها للعام الجاري، مضيفا أن ألمانيا أعلنت مؤخرا أنها ستقدم 69 مليون دولار لمشاريع مختلفة للأونروا ، وان هناك أموالا محتجزة لم تصرف بعد من قبل بلجيكا وسويسرا وهولندا التي تعهدت بصرفها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت قبل أسبوعين لصالح تجديد تفويض الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتقليص دور الوكالة.واعتمدت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض وكالة الأونروا إلى نهاية يونيو 2023. وصوت
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قوات الاحتلال - فلسطين

إصابة 26 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال

أصيب 26 مواطنا فلسطينيا، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،اليوم الأربعاء، بأن المصابين بينهم 15 حالة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و11 حالة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع .. مشيرة إلى أن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة خلال المواجهات في محيط المقام. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، في وقت متأخر من الليل، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف".
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مقتل وإصابة 9 أشخاص في سلسلة تفجيرات بالعاصمة العراقية

كشف مصدر أمني عراقي عن طبيعة التفجيرات التي شهدتها بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون. وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن العاصمة بغداد شهدت سلسلة تفجيرات متعاقبة في أحياء عدة منها، حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة تقف عند أحد أسواق في منطقة الشعب، كما انفجرت عبوة ناسفة وضعت بالقرب من أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت عند أحدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع، مشيرا إلى أن حصيلة التفجيرات بلغت 6 قتلى و3 جرحى.
قوات-الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقال جيش الاحتلال، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحداهما. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أمس إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن استشهاد شاب فى قطاع غزة الجمعة الماضية، متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع.
انفجار-جنوبي-بغداد (2)

16 قتيلًا و31 مصابًا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

لقى 16 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرين أغلبهم من الفصائل السورية الموالية لتركيا، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين شمال شرق سوريا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن أغلب المصابين حالتهم حرجة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وبعضهم نقل إلى تركيا نظرا لخطورة إصاباتهم. وفي وقت سابق، لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد.
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الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
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مصر ترحب باختيار غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية، بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم الخميس، حول قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
مستوطنات

الأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية: «انتهاك للقانون»

جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليًا أمس، حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها «لا تتسق مع القانون الدولي»، إذ قال المتحدث باسم المفوضية: «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».
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مصر أمام الأمم المتحدة: سباقات التسلح لا تحقق الأمن

ترأس السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والمنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2019، معربا عن ترحيب مصر بهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا تاريخيا طال انتظاره من أجل البدء في عملية جادة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تنفيذا لعديد من القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
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