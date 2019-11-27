الأونروا: نحتاج إلى 167 مليون دولار لسد عجزنا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

الأونروا

قال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع إن اللجان المنبثقة عن اجتماع اللجنة الاستشارية لدعم وكالة الأونروا والتي عقدت اجتماعاتها في الاردن توجهت إلى لبنان اليوم لزيارة المخيمات، والاطلاع على اوضاع اللاجئين. وأوضح مشعشع في حديث لإذاعة صوت فلسطين إن هذه الزيارة تهدف لحشد الدعم المالي والسياسي لهم، مضيفا أن الحراك اللبناني الحالي أثر اقتصاديا على أوضاعهم . وأضاف مشعشع أن الوكالة بحاجة إلى 167 مليون دولار لسد عجزها للعام الجاري، مضيفا أن ألمانيا أعلنت مؤخرا أنها ستقدم 69 مليون دولار لمشاريع مختلفة للأونروا ، وان هناك أموالا محتجزة لم تصرف بعد من قبل بلجيكا وسويسرا وهولندا التي تعهدت بصرفها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت قبل أسبوعين لصالح تجديد تفويض الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتقليص دور الوكالة.واعتمدت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض وكالة الأونروا إلى نهاية يونيو 2023. وصوت