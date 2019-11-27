الكرملين: اتهامات أمريكا لنا بزعزعة الاستقرار في ليبيا زائفة

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الكرملين

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف مساهمة بلاده في زعزعة الاستقرار في ليبيا من خلال نشر شركات أمنية عسكرية خاصة هناك، واصفًا اتهامات الخارجية الأمريكية في هذا الشأن بأنها أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة . وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن هناك تصريحات أمريكية تزعم أن بعض الشركات الأمنية العسكرية الروسية الخاصة تزعزع الاستقرار في ليبيا، وهنا يمكن القول بكل بساطة إن العديد من الدول ليس لها حق معنوي أصلًا في الحديث عن زعزعة الاستقرار الليبي، خاصة بعد أن دمروا هذه الدولة عمليًا عبر ممارساتهم المخالفات للقانون الدولي".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر قد أعلن، في وقت سابق، أن تدخل روسيا العسكري يهدد سلامة أمن واستقرار ليبيا، داعيًا الدول الأوروبية لفرض عقوبات على شركة (فاجنر) الأمنية الروسية الخاصة، التي يزعم أن أفرادها منتشرون في عدد من النقاط الساخنة عبر العالم، لا سيما في سوريا،