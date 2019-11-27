رياضة

النجم الساحلي يكشف حقيقة تكريم رمضان صبحي

تحرير:أحمد سيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
قال قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، إن إدارة ناديه لن تكرم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والحائز على لقب أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي توج بها المنتخب المصري الأولمبي، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأكد عاشور في تصريحات تليفزيوينة إلى أن تكريم رمضان صبحي قد يكون عن طريق أحد الجمعيات الجماهيرية للنادي، وليس من إدارته. وجاء ذلك بعدما أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أمس أن نادي النجم يريد تكريم صبحي قبل مباراة الفريقين، وهو ما نفاه عاشور في تصريحاته.
وأوضح عاشور: «لا علم لدينا بالحديث عن تكريم رمضان صبحي، لقد شاهدت هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لا أعرف كيف نشر الأهلي هذا الخبر.. قد تكون المبادرة قد جاءت عن طريق جمعية أحباء أو مثل هذه الجمعيات الكثيرة وليس عن طريق إدارة النجم، لكن نحن كفريق ليس لدينا علم بالأمر». ووصلت بعثة
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إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
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طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
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بعثة- الأهلي‎ (4)

النجم الساحلي يطلب تكريم رمضان صبحي

طلب نادي النجم الساحلي التونسي تكريم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي المتوج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، والحائز على لفب أفضل لاعب في البطولة، من جانبه رحب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب نادي النجم الساحلي ووافق على حضور مسؤوليه لتكريم رمضان صبحي ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية.
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ممر شرفي من الأهلي والجونة لرباعي المنتخب الأوليمبي

وقف لاعبو فريقي الأهلي والجونة، في ممر شرفي للاعبي المنتخب المصري الأوليمبي، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ووقف لاعبو الفريقين ممر شرفي وحيوا لاعبو المنتخب الأوليمبي وهم رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان. وهنأ اللاعبون رباعي المنتخب بعد صعودهم لأولمبياد طوكيو التي ستقام في عاصمة اليابان طوكيو 2020، والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بعد الفوز على نظيره المنتخب الإيفواري.
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5 نجوم من منتخب مصر في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اختيار 5 لاعبين من المنتخب المصري (تحت 23 عامًا) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، ويوجد في التشكيل خمسة لاعبين من منتخب مصر هم: حارس المرمى محمد صبحي، والمدافع أحمد رمضان (بيكهام)، وعمار حمدي لاعب الوسط، والقائد رمضان صبحي، إضافة إلى مهاجم مصر وهداف البطولة مصطفى محمد، وظهر من كوت ديفوار 4 لاعبين، إضافة إلى وجود لاعب من جنوب إفريقيا، وآخر من غانا.
عمار-حمدى

عمار حمدى أفضل لاعب فى مباراة مصر وجنوب إفريقيا

حصل عمار حمدى، لاعب منتخب مصر الأوليمبى، على لقب أفضل لاعب فى مباراة المنتخب أمام جنوب إفريقيا، والتى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى، حيث تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحى من ركلة جزاء، وأضاف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى فى الدقيقة 85، وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث فى الدقيقة 89.
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