النجم الساحلي يكشف حقيقة تكريم رمضان صبحي

تحرير:أحمد سيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

رمضان صبحي

قال قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، إن إدارة ناديه لن تكرم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والحائز على لقب أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي توج بها المنتخب المصري الأولمبي، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأكد عاشور في تصريحات تليفزيوينة إلى أن تكريم رمضان صبحي قد يكون عن طريق أحد الجمعيات الجماهيرية للنادي، وليس من إدارته. وجاء ذلك بعدما أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أمس أن نادي النجم يريد تكريم صبحي قبل مباراة الفريقين، وهو ما نفاه عاشور في تصريحاته.

وأوضح عاشور: «لا علم لدينا بالحديث عن تكريم رمضان صبحي، لقد شاهدت هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لا أعرف كيف نشر الأهلي هذا الخبر.. قد تكون المبادرة قد جاءت عن طريق جمعية أحباء أو مثل هذه الجمعيات الكثيرة وليس عن طريق إدارة النجم، لكن نحن كفريق ليس لدينا علم بالأمر». ووصلت بعثة

وأوضح عاشور: «لا علم لدينا بالحديث عن تكريم رمضان صبحي، لقد شاهدت هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لا أعرف كيف نشر الأهلي هذا الخبر.. قد تكون المبادرة قد جاءت عن طريق جمعية أحباء أو مثل هذه الجمعيات الكثيرة وليس عن طريق إدارة النجم، لكن نحن كفريق ليس لدينا علم بالأمر».



ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس عصر الثلاثاء، وخاض اللاعبون، مرانهم في السادسة مساء أمس، بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ملعب الجامعة التونسية، ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي على ملعب رادس مساء الجمعة المقبلة، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

