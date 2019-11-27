واعظة بالأوقاف: «المرأة تحط رجل على رجل والحاجة تجيلها»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الزواج

أكدت الداعية فاطمة موسى، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن الشريعة الإسلامية قالت للرجل إن المرأة إذا أمرتها أطاعتك، وحدد له الأمور التي تطيعه فيها، وحدد له حقوق الزوجة عليه، معقبًا: "المرأة في الإسلام تحط رجل على رجل والحاجة تجيلها لحد عندها من غير ما تطلبها". وأضافت الواعظة، خلال حوارها مع برنامج "صباح "الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الزواج في العصر الحالي تصل تكلفته لـ700 ألف جنيه بالنسبة لأسر متوسطة الدخل، ونتفاجأ أن الزوج ليس لديه مهنة أو مهارة، وأن والده هو الذي تكفل بمصاريف زواجه كما أن أهل الزوج يكون لديهم غضب كامن من الزوجة لتسببها في أزمة مالية لهم.