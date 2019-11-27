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واعظة بالأوقاف: «المرأة تحط رجل على رجل والحاجة تجيلها»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الزواج
الزواج
أكدت الداعية فاطمة موسى، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن الشريعة الإسلامية قالت للرجل إن المرأة إذا أمرتها أطاعتك، وحدد له الأمور التي تطيعه فيها، وحدد له حقوق الزوجة عليه، معقبًا: "المرأة في الإسلام تحط رجل على رجل والحاجة تجيلها لحد عندها من غير ما تطلبها". وأضافت الواعظة، خلال حوارها مع برنامج "صباح "الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الزواج في العصر الحالي تصل تكلفته لـ700 ألف جنيه بالنسبة لأسر متوسطة الدخل، ونتفاجأ أن الزوج ليس لديه مهنة أو مهارة، وأن والده هو الذي تكفل بمصاريف زواجه كما أن أهل الزوج يكون لديهم غضب كامن من الزوجة لتسببها في أزمة مالية لهم.

وأوضحت "موسى"، أننا بسبب ذلك نجد أن كلا الطرفين لا يعلم أي شيء عن الحياة الزوجية وحق الآخر عليه، فضلًا عن بعض الدعوات الجانبية للمرأة التي تحثها على أن تقف للزوج كلمة بكلمة.


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السيسي: الدولة مستمرة في التركيز على بناء الإنسان المصري

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز ركوب المرأة مع الرجل في الأسانسير؟ الإفتاء تُجيب

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة هل هو حلال أم حرام شرعًا؟". وعلق "الورداني" خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: "إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما على مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه".
النائبات-فى-مجلس-النواب

«بيزنس الشهادات المضروبة» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.
مجلس-النواب (3)

انتشار المصانع غير المرخصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك الشركات التي تقوم باستيراد عصائر غير مطابقة للمواصفات، وأضاف أن بعض حالات الغش، تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، وذلك بإضافة مواد غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات. وأكد النائب على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي ومحلات البوفيهات والمطاعم لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.
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نائب: نحتاج لإعادة ثقافة الوقف بين المواطنين

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الأوقاف تعرضت للعديد من الأزمات والسرقات التي نتجت عن إما الاستعانة بشخصيات غير مؤهلة من خارج دولاب الهيئة، لإدارة ملف من أخطر ما يكون، وهو أموال الأوقاف وثروتها، ما ينتج عنه تخبط في القرارات، وإما لقضايا فساد تتعلق برؤساء مجالس الإدارة، مضيفا أن بعضا ممن جلسوا على كرسي الهيئة كانوا أبعد ما يكونون عن فهم أمورها وتعقيداتها المختلفة وحجم ثرواتهم في الداخل والخارج، وطبيعة عمل الموظفين في الهيئة، وآلية عمل المحصلين في المحافظات المختلفة وغير قادرين على وضع خطط عمل مستقبلية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أقوال النبي تعتبر استراتيجيات يمكن تحويلها إلى سياسات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن والسنة تعتبر استراتيجيات وعناوين يمكن تحويلها إلى سياسات وعادات وتقاليد. وأشار الرئيس السيسي في كلمة ارتجلها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس، بمركز المنارة- إلى أن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلًا عما جاء في القرآن والسنة استراتيجيات وعناوين تتحول إلى سياسات وتتحول إلى عادات وتقاليد. وتابع الرئيس قائلًا: "عندما نقول أخوة، ما هي السياسات الخاصة بالإنسان في مصر حتى تعم الأخوة بين جميع طوائف الشعب بمختلف أنواعهم وعقائدهم وثقافتهم وأفكارهم وعاداتهم، كيف تصنع ذلك؟.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: لدي إرادة لا تلين في مواجهة الإرهاب

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن لديه إرادة من حديد لا تلين في مواجهة الإرهاب، مضيفًا: "وذلك من أجل خاطر الدين كل الدين.. لأن الإرهاب المتوحش له تأثير سلبي على فكرة الإيمان والاعتقاد". وأكد الرئيس أن الاحتفال اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، الواجب تعلمها واستيعابها وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره، بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب، بعمل دؤوب لا ينقطع.
دار-الافتاء-المصرية

هل الزواج العرفي والهبة حرام؟ الإفتاء ترد (فيديو)

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه: الزواج العرفي حلال أم حرام، وهل يعتبر زنا". وعلق العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنه على السائل أن يوضح طريقة الزواج لنفتيه إذا كان حلال أم حرام". وردًا على شخص يقول: "هل يجوز العمل بمتجر بدولة أجنبية به مبيعات محرمة مصنعة من لحوم الخنزير وغيره"، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز له العمل بهذا المتجر، وإن وجد غيره أولى".
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