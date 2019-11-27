عقد تعاون بين بنك ناصر وشركة مصر لتأمينات الحياة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

بنك ناصر الاجتماعي

وقع بنك ناصر الاجتماعي عقد تعاون، اليوم الأربعاء، مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لتقديم منتجات الشركة داخل فروع البنك، وذلك بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات. وقالت غادة والي، إنه تمت الموافقة على إبرام الاتفاق في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسويق منتجات شركات التأمين للعملاء من خلال الفروع المحددة للبنك.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الاتفاق مع الشركة على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون المأمول، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد أن عملاء التأمين للبنك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أي تعويضات وأن المسئولية