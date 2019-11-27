رياضة

رسميا.. يورجن كلينسمان مدربًا لهرتا برلين

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
يورجن كلينسمان
يورجن كلينسمان
أعلن نادي هرتا برلين الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع يورجن كلينسمان المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وكان نادي العاصمة الألماني قد أقال مدربه أنتي كوفيتش الذي تسلم تدريب الفريق في يوليو الماضي بعد ستة أعوام قضاها مدربا للفريق الرديف في النادي، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام أوجسبورج برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي في المرحلة 12 من منافسات الدوري الألماني، علمًا بأنها الخسارة السابعة لهيرتا برلين مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.
وكان كلينسمان الفائز بكأس أوروبا عام 1996 وبكأس العالم عام 1990، قد عين مطلع نوفمبر الحالي في المجلس الاستشاري لهرتا برلين. وبعد اعتزال يورجن كلينسمان اللعب نهائيا، عين مدربا لمنتخب ألمانيا عام 2004 وبقي حتى نهاية مونديال 2006 عندما حل فريقه ثالثا في كأس العالم التي استضافها على أرضه. وأشرف يورجن
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