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ديزني VS نتفليكس.. مواجهة صعبة وخطة جديدة للعرض

‎10 ملايين مشترك بـ"ديزني بلس" بعد 24 ساعة من إطلاقها.. توقعات بأن يصل عدد مستخدميها إلى 90 مليون خلال عامين من الآن.. تدخل في منافسة قوية مع شركة "نتفليكس" العالمية.
تحرير:إسراء زكريا ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
أرشيفية
أرشيفية
نجاح كبير حققته شركة "والت ديزنى" عبر منصتها الرقمية الجديدة "ديزنى بلس"، التى استطاعت أن تجذب 10 ملايين مشترك فى أول 24 ساعة على إطلاقها فى الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أن الشركة كانت تتوقع أن يصل عدد مستخدميها إلى 8 ملايين خلال الأسبوع الأول من طرحها، وأن تتراوح نسبتهم ما بين 60 إلى 90 مليون بحلول عام 2024، إلا أن الإقبال الشديد على المنصة الجديدة وقدرتها على كسب ثقة المشاهدين سريعا، جعل الخبراء يتوقعون وصولها إلى هذا الرقم في فترة زمنية أقل لن تتجاوز عامين.
وبهذه الأرقام، دخلت شركة "ديزنى" في منافسة محتدمة مع منصات عالمية أخرى مثل "نتفليكس"، "إتش بى أو ماكس"، و"أمازون برايم"، خاصة بعد إعلان الشركة سحب إنتاجها من الشركات المنافسة لها، لا سيما الأفلام والمسلسلات التى كانت تبثها سابقا على شبكة "نتفليكس"، وعرضها على "ديزنى الجديدة"، بالإضافة إلى العروض الحصرية
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لمتابعة المشاهدة.. «ديزني» تُطلق خاصية جديدة

تخطط شركة "والت ديزني"، حاليا، لإضافة خاصية جديدة وهي "متابعة المشاهدة" إلى خدمتها الجديدة "ديزني بلس"، والتي تعتبر أداة للرجوع إلى العرض مرة أخرى بسهولة في أي وقت، كما أنها تُمكن المستخدم من تتبع ما كان يشاهده قبل التوقف، ومن المقرر إضافة هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري أو في أوائل العام المقبل على الأكثر. افتقار خدمة ديزني الجديدة القدرة على اختيار المشهد أو العرض المحدد والرجوع إليه، جعلها عرضة لكثير من الانتقادات، حيث توجه العديد من المشتركين إلى "تويتر" للتذمر من ذلك.
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غدًا.. «القاهرة السينمائي» يكرم أحد أبطال فيلم «تيتانيك»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم الممثل والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"، والذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك". ويتسلم "زين" تكريمه في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود". بدأت علاقة "بيلي زين" بالتمثيل مبكرا، ودرس المسرح في "هاراند للفنون المسرحية"، وظهر لأول مرة عام 1985 في فيلم الخيال العلمي "العودة إلى المستقبل" الذي حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تلفزيوني.
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حسن حسني عن شائعات وفاته: «أنا زي الفل وانتظروني في رمضان»

أكد الفنان القدير حسن حسني، أن حالته الصحية جيدة للغاية، مستنكرًا ما يتعرض له من شائعات مغرضة تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية. وردا على مروجي هذه الشائعات، قال حسني: "أنا زي الفل وصحتي تمام بفضل الله وانتظروني في شهر رمضان القادم 2020 بإذن الله"، مضيفا أن عددا كبيرا من زملائه وأصدقائه تواصلوا معه خلال الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة الذين يعتزمون تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي التي اعتادت ترويج مثل هذه الشائعات.
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ديزني-بلاس (2)

لمتابعة المشاهدة.. «ديزني» تُطلق خاصية جديدة

تخطط شركة "والت ديزني"، حاليا، لإضافة خاصية جديدة وهي "متابعة المشاهدة" إلى خدمتها الجديدة "ديزني بلس"، والتي تعتبر أداة للرجوع إلى العرض مرة أخرى بسهولة في أي وقت، كما أنها تُمكن المستخدم من تتبع ما كان يشاهده قبل التوقف، ومن المقرر إضافة هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري أو في أوائل العام المقبل على الأكثر. افتقار خدمة ديزني الجديدة القدرة على اختيار المشهد أو العرض المحدد والرجوع إليه، جعلها عرضة لكثير من الانتقادات، حيث توجه العديد من المشتركين إلى "تويتر" للتذمر من ذلك.
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قبل انطلاقه.. تعرف على أبرز افلام «مهرجان القاهرة»

تنطلق غدا الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجارى، ويوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة فنية دسمة لعشاق السينما، حيث تتنافس تلك الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين «المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها»، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 20 فيلمًا مشاركا فى
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