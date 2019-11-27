لويس إنريكي: مساعدي السابق لم يكن وفيًا

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

لويس إنريكي - روبرت مورينو

اتهم لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، روبرت مورينو مساعده السابق ومدرب "لاروخا" السابق، بأنه "لم يكن وفيا" معه حين أراد الاستمرار في منصبه، وذلك خلال تقديمه كمدرب لمنتخب بلاده. وقال إنريكي الذي اضطر لمغادرة منصبه كمدرب بسبب مرض ابنته الراحلة بالسرطان إنه يشعر بـ"سعادة غامرة" و"متشوق للغاية" لخوض نهائيات أمم أوروبا العام المقبل، والتي تأهلت لها إسبانيا على يد مورينو. وأوضح إنريكي: "الخلاف حدث بيننا يوم 12 سبتمبر الماضي. اليوم الوحيد الذي التقينا فيه وكان في منزلي، أخبرني أنه يود الاستمرار في منصبه حتى نهاية الأمم الأوروبية وكان طموحًا".

وواصل إنريكي: "اعتبرت ذلك عدم وفاء، فأنا لم أكن لأفعل مثله مطلقًا، واستبعدت عودته ليكون مدربًا مساعدًا لي. أتفهم قراره لكني لا أتقاسمه معه، قلت له إنني لا أعتبره مساعدًا لي مستقبلا وإنني أتحلى بالقوة الكافية للعودة لكرة القدم". وتابع إنريكي: "انتهى اللقاء بيننا بشكل ودي، وقمت بالاتصال بعدها بباقي

وواصل إنريكي: "اعتبرت ذلك عدم وفاء، فأنا لم أكن لأفعل مثله مطلقًا، واستبعدت عودته ليكون مدربًا مساعدًا لي. أتفهم قراره لكني لا أتقاسمه معه، قلت له إنني لا أعتبره مساعدًا لي مستقبلا وإنني أتحلى بالقوة الكافية للعودة لكرة القدم".



وتابع إنريكي: "انتهى اللقاء بيننا بشكل ودي، وقمت بالاتصال بعدها بباقي الجهاز الفني للمنتخب وأخبرتهم بما حدث لكي لا يشوه أحد كلامي، وبعد ذلك لم أعرض نفسي مطلقًا على الاتحاد، رغم أن روبياليس ومولينا أكدا لي أن باب المنتخب مفتوح لي. لم أقم مطلقا بالتواصل مع أطراف ثالثة ليتحدثوا باسمي".



وأضاف إنريكي: "بعدها اتصلوا بي واجتمعنا في ساراجوسا، وأخبرتهما أن القرار يعود إليهما وأنهما معفيان من أي التزام تجاهي، رغم شعوري بالفخر لما آلت إليه الأمور في النهاية، لكني أيضا لا أحب أن أرى أحدا يعاني أو يضطر لإعطاء تفسيرات".

