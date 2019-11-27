رياضة

لويس إنريكي: مساعدي السابق لم يكن وفيًا

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
لويس إنريكي - روبرت مورينو
لويس إنريكي - روبرت مورينو
اتهم لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، روبرت مورينو مساعده السابق ومدرب "لاروخا" السابق، بأنه "لم يكن وفيا" معه حين أراد الاستمرار في منصبه، وذلك خلال تقديمه كمدرب لمنتخب بلاده. وقال إنريكي الذي اضطر لمغادرة منصبه كمدرب بسبب مرض ابنته الراحلة بالسرطان إنه يشعر بـ"سعادة غامرة" و"متشوق للغاية" لخوض نهائيات أمم أوروبا العام المقبل، والتي تأهلت لها إسبانيا على يد مورينو. وأوضح إنريكي: "الخلاف حدث بيننا يوم 12 سبتمبر الماضي. اليوم الوحيد الذي التقينا فيه وكان في منزلي، أخبرني أنه يود الاستمرار في منصبه حتى نهاية الأمم الأوروبية وكان طموحًا".
وواصل إنريكي: "اعتبرت ذلك عدم وفاء، فأنا لم أكن لأفعل مثله مطلقًا، واستبعدت عودته ليكون مدربًا مساعدًا لي. أتفهم قراره لكني لا أتقاسمه معه، قلت له إنني لا أعتبره مساعدًا لي مستقبلا وإنني أتحلى بالقوة الكافية للعودة لكرة القدم".   وتابع إنريكي: "انتهى اللقاء بيننا بشكل ودي، وقمت بالاتصال بعدها بباقي
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إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
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طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
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إسبانيا وإيطاليا يختتمان تصفيات اليورو اليوم

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مدرب إسبانيا: نمتلك لاعبين جيدين يفهمون ما نريده

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور "رامون دي كارانزا". وحول تصدر المجموعة السادسة في التصفيات، علق مورينو: "الأمر كان مهما للغاية، وكان واجبنا لأننا إسبانيا، وهذا ما كنا نبحث عنه، والتجربة أثبتت لي أننا نملك لاعبين جيدين للغاية ويفهمون ما نريده، حتى لو كان تجمع المنتخب كل شهر، والتجمع المقبل سيكون بعد 4 أشهر".
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أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وتابع مورينو: "الأهداف؟ إنها مباراة تاريخية، وكان كل شيء إيجابيا، ومن الجيد مشاركة لاعبين جُدد، وسجل داني أولمو هدفه الأول في أول مشاركة، وذلك أمر رائع، ويدل على أن هناك تجديدا، وآمل أن يجعل الجميع الأمر صعبًا بالنسبة لي عند الاختيار". وأردف مورينو: "مواجهة رومانيا المقبلة؟ سنلعب برغبة في الفوز، وليس لدينا خيار آخر، والاستهتار قد يجعل المنافس أكثر خطورة، لذلك علينا أن نتحلى بالمزيد من الحماس".
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أرقام من اكتساح إسبانيا لمالطا في تصفيات اليورو

واصلت إسبانيا عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد اكتساحها أمس مالطا بسباعية نظيفة، وسجل أهداف إسبانيا 7 لاعبين مختلفين هم: ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85)، وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف بمباراة واحدة عبر 7 لاعبين مختلفين، وأشارت شبكة "أوبتا"، إلى أن باو توريس سجل خامس أسرع هدف للاعب بديل في التصفيات على الأقل منذ عام 2006.
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