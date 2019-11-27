16 محافظًا و23 نائبًا يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

تحرير:التحرير ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

السيسي

أدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وأبقت الحركة على أقدم 4 محافظين بعد الإبقاء على محافظي "جنوب سيناء، وبورسعيد، والوادي الجديد" في أماكنهم، ونقل اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان من محافظة قنا إلى محافظة القليوبية. وتصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فقد تولى المنصب في عام 2012، ليصل إلى 7 سنوات متتالية محافظًا بعد التعديل الجديد، وذلك بعد رحيل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عن منصبه فكان أول تعيين له محافظا لبورسعيد في 14 أبريل عام 2011 في عهد حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

ويأتي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا السابق ومحافظ القليوبية الجديد، ليدخل القائمة بـ6 سنوات، حيث تولى المنصب خلال الحركة الصادرة في 13 أغسطس 2013. أما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فتولى منصبه منذ عام 2015 ليصل إلى 4 سنوات. وعن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يصبح أقل المحافظين الذين