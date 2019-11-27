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16 محافظًا و23 نائبًا يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

تحرير:التحرير ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
السيسي
السيسي
أدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وأبقت الحركة على أقدم 4 محافظين بعد الإبقاء على محافظي "جنوب سيناء، وبورسعيد، والوادي الجديد" في أماكنهم، ونقل اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان من محافظة قنا إلى محافظة القليوبية. وتصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فقد تولى المنصب في عام 2012، ليصل إلى 7 سنوات متتالية محافظًا بعد التعديل الجديد، وذلك بعد رحيل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عن منصبه فكان أول تعيين له محافظا لبورسعيد في 14 أبريل عام 2011 في عهد حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
ويأتي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا السابق ومحافظ القليوبية الجديد، ليدخل القائمة بـ6 سنوات، حيث تولى المنصب خلال الحركة الصادرة في 13 أغسطس 2013. أما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فتولى منصبه منذ عام 2015 ليصل إلى 4 سنوات. وعن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يصبح أقل المحافظين الذين
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السيسي: الدولة مستمرة في التركيز على بناء الإنسان المصري

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز ركوب المرأة مع الرجل في الأسانسير؟ الإفتاء تُجيب

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة هل هو حلال أم حرام شرعًا؟". وعلق "الورداني" خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: "إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما على مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه".
النائبات-فى-مجلس-النواب

«بيزنس الشهادات المضروبة» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.
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انتشار المصانع غير المرخصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك الشركات التي تقوم باستيراد عصائر غير مطابقة للمواصفات، وأضاف أن بعض حالات الغش، تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، وذلك بإضافة مواد غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات. وأكد النائب على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي ومحلات البوفيهات والمطاعم لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.
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السيسي: إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة لتقليل الاستيراد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، والتي انتهت دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، وذلك لتقليل الاستيراد من الخارج، مضيفا: "عملنا على مكونات ممكن تصنيعها خلال الفترة الماضية، كما عملت الدولة على طرح ذلك لرجال الصناعة على أساس إبراز شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر تعمل في تلك المجالات، لأن دراسات الجدوى الخاصة بها منتهية بالفعل، وعليها طلب كبير، ونحن نستوردها من الخارج".
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السيسي يفتتح أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، وحرص السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد من الأطفال هناك، كما أدى عدد من التلاميذ أوبريت استعراضيا تحت مسمى (وش الخير)، وشهده الرئيس قبل تفقد الأنفاق، كما نفذ الرئيس جولة تفقدية داخل أنفاق جنوب بورسعيد، واستمع لشرح فني حول عمل أنفاق 3 يوليو للمهندس أحمد سعيد مدير تشغيل أعمال الكهروميكانيكية بالمشروع عن تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.
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السيسي: إجراء 300 ألف عملية جراحية بـ2 مليار جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة له، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد: "إننا حريصون في هذه المرحلة على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم"، مضيفا: "أننا سنطلق اليوم التأمين الصحي الشامل، وأنني أتعامل في إطار شيئين هما الصراحة والشفافية الشديدتين، إننا نتحرك في مسألتين وهما المبادرات والهدف منها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه الناس، وهي بحاجة إلى تدخل من الدولة بشكل كبير لكي نحلها".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، إنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية في مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه، مشيرا إلى أن شبكة الطرق التي يجري إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه، وقال إنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أي أكثر من 200 مليار دولار)، مضيفا إن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.
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