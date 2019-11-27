16 محافظًا و23 نائبًا يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي
تحرير:التحرير
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
السيسي
أدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأبقت الحركة على أقدم 4 محافظين بعد الإبقاء على محافظي "جنوب سيناء، وبورسعيد، والوادي الجديد" في أماكنهم، ونقل اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان من محافظة قنا إلى محافظة القليوبية.
وتصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فقد تولى المنصب في عام 2012، ليصل إلى 7 سنوات متتالية محافظًا بعد التعديل الجديد، وذلك بعد رحيل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عن منصبه فكان أول تعيين له محافظا لبورسعيد في 14 أبريل عام 2011 في عهد حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
ويأتي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا السابق ومحافظ القليوبية الجديد، ليدخل القائمة بـ6 سنوات، حيث تولى المنصب خلال الحركة الصادرة في 13 أغسطس 2013.
أما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فتولى منصبه منذ عام 2015 ليصل إلى 4 سنوات.
وعن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يصبح أقل المحافظين الذين
ويأتي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا السابق ومحافظ القليوبية الجديد، ليدخل القائمة بـ6 سنوات، حيث تولى المنصب خلال الحركة الصادرة في 13 أغسطس 2013.
أما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فتولى منصبه منذ عام 2015 ليصل إلى 4 سنوات.
وعن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يصبح أقل المحافظين الذين أبقت عليهم الحركة عمرًا بعامين ونصف العام، حيث صدر له قرار التعيين محافظًا للوادي الجديد في حركة محدودة بتاريخ فبراير 2017.
المحافظون
.اللواء عبد الحميد عبدالعزيز عبد الحميد محمد الهجان محافظا للقليوبية
اللواء جمال نور الدين محمد زكي محافظا لكفر الشيخ.
اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد حسين محافظا لأسيوط.
الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم.
الدكتور طارق راشد رحمى محرم محافظا للغربية.
اللواء طارق محمد الفقى محافظا لسوهاج.
اللواء محمد السيد طاهر الشريف محافظا للإسكندرية.
اللواء خالد شعيب حسين محافظا لمطروح.
اللواء أشرف غريب الحجاوي محافظا لقنا.
اللواء شريف فهمى بشارة محافظا للإسماعيلية.
اللواء أشرف عطية عبد البارى محافظا لأسوان.
اللواء عمرو محمد حنفى محافظا للبحر الأحمر.
اللواء إبراهيم أحمد إبراهيم أبو العنين محافظا للمنوفية.
الدكتور محمد هانى جمال الدين محافظا لبنى سويف.
اللواء أسامة القاضى محافظا للمنيا.
الدكتور أيمن مختار حسن محافظا للدقهلية.
النواب
الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم نائبا لمحافظ المنيا.
الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.
الدكتور أحمد محمد النبوي حامد عطا نائبا لمحافظ الغربية.
الدكتور سمير محمد محمد حماد نائبا لمحافظ القليوبية.
الدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم عازر نائبا لمحافظ الإسكندرية.
الدكتور حازم عمر أحمد عمر علي نائبا لمحافظ قنا.
الدكتورة غادة يحيى أبو زيد عبادى نائبا لمحافظ أسوان.
الدكتور أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبا لمحافظ الشرقية.
المهندسة إيناس سمير محمد حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء.
المهندس عمرو عثمان محمد نعمان نائبا لمحافظ بورسعيد.
المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية.
عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ.
بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائبا لمحافظ بني سويف.
المهندسة جيهان محمد عبد المنعم محمد نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.
إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة.
هيثم فتحي الشيخ محمد نائبا لمحافظ الدقهلية.
أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائبا لمحافظ سوهاج.
هند محمد أحمد عبد الحليم نائبا لمحافظ الجيزة.
إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبدو نائبا لمحافظ دمياط.
محمد إبراهيم لطفي موسى نائبا لمحافظ المنوفية.
دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائبا لمحافظ مطروح.
أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائبا لمحافظ أسوان.
الدكتور محمد عماد عبد القادر عثمان نائبا لمحافظ الفيوم.