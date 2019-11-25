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تطلق 3 شركات جديدة.. إي فاينانس تعلن استراتيجية 2020

أثنى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور الذي تلعبه شركة إي فاينانس في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بحرفية كبيرة وتميز شديد
تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
مؤتمر إي فاينناس
مؤتمر إي فاينناس
بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية"اي فاينانس" استراتيجيتها لعام 2020 والتي تتماشي مع الاستراتيجية العامة للدولة في الاتجاه نحو منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول للشركة بمشاركة قيادات وزارة المالية والاتصالات والتخطيط والتضامن الاجتماعي وعدد من رؤساء الشركات العاملة و البنوك في السوق المصرية.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة اي فاينانس المؤتمر السنوي الأول للشركة يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها شركة اي فاينانس في السوق المصرية خاصة بعد النجاحات التي حققتها في المشروعات القومية الكبرى.وأكد في كلمته أن هذه الثقة دفعت الشركة اليوم للإعلان عن انطلاق ثلاث شركات مستقلة تعمل تحت مظلة الشركة الأم e-finance
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دولارات

الدولار يرتفع في 3 بنوك بختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك سئيب بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
بنك-ناصر-الاجتماعى

عقد تعاون بين بنك ناصر وشركة مصر لتأمينات الحياة

وقع بنك ناصر الاجتماعي عقد تعاون، اليوم الأربعاء، مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لتقديم منتجات الشركة داخل فروع البنك، وذلك بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات. وقالت غادة والي، إنه تمت الموافقة على إبرام الاتفاق في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسويق منتجات شركات التأمين للعملاء من خلال الفروع المحددة للبنك.
الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1458 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
نمو-اقتصاد

6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
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وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

الحكومة تعلن الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب، مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة.
وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
مصطفى-مدبولي

التحول الرقمي.. أهم فعاليات منتدى إفريقيا 2019

بدأت، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني بمنتدى الاستثمار من أجل إفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتستعرض الجلسة الأولى التجارب التنموية الناجحة للدول الإفريقية، لتحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص، كما تؤكد أهمية تضافر الجهود من أجل خلق بيئة مواتية للأعمال وتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.
عمرو طلعت

الاتصالات: «طيبة 1» يساهم في توفير الإنترنت.. ويخدم دولا إفريقية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة، لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة وتوفير كذلك الخدمات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، مؤكدا أن القمر الصناعي -عقب إطلاقه- سيدخل حيز الخدمة قريبا، وجاري وضع خطة فنية وزمنية بالتعاون مع متخصصين لهذا الأمر.
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