تطلق 3 شركات جديدة.. إي فاينانس تعلن استراتيجية 2020

أثنى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور الذي تلعبه شركة إي فاينانس في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بحرفية كبيرة وتميز شديد

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية"اي فاينانس" استراتيجيتها لعام 2020 والتي تتماشي مع الاستراتيجية العامة للدولة في الاتجاه نحو منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول للشركة بمشاركة قيادات وزارة المالية والاتصالات والتخطيط والتضامن الاجتماعي وعدد من رؤساء الشركات العاملة و البنوك في السوق المصرية.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة اي فاينانس المؤتمر السنوي الأول للشركة يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها شركة اي فاينانس في السوق المصرية خاصة بعد النجاحات التي حققتها في المشروعات القومية الكبرى.وأكد في كلمته أن هذه الثقة دفعت الشركة اليوم للإعلان عن انطلاق ثلاث شركات مستقلة تعمل تحت مظلة الشركة الأم e-finance

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة اي فاينانس المؤتمر السنوي الأول للشركة يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها شركة اي فاينانس في السوق المصرية خاصة بعد النجاحات التي حققتها في المشروعات القومية الكبرى.

وأكد في كلمته أن هذه الثقة دفعت الشركة اليوم للإعلان عن انطلاق ثلاث شركات مستقلة تعمل تحت مظلة الشركة الأم e-finance والشركات الثلاث هي: الأولى e-cards شركة الحلول الذكية المتكاملة برأسمال 150 مليون جنيه، شركة المدفوعات الرقمية "خالص" برأسمال 100 مليون جنيه وشركة التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية e-aswaq علماً بأن هذة الشركات كانت قد بدأت اعمالها كخطوط أعمال Lines of Business داخل الشركة ونظراً لإستراتيجية الشركة الجديدة والتي تستهدف انطلاق شركات شقيقة وتابعة للشركة الأم "اي فاينانس" وتعمل على تلبية احتياجات السوق وتنفيذ مشروعاته.



أضاف سرحان، أن اي فاينانس تعد الـ HUB الرئيسي في مصر للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية وبذلك أصبحت هي Digital partner of choice خاصة وأن الشركة قد استثمرت 600 مليون جنيه في البنية التحتية باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ونجحت في مضاعفة أعداد موظفيها اليوم لتقترب أعدادهم من 1000 موظف.

وأشار إلى أنه على مدار 12 عاما الماضية نجحت اي فاينانس في الإنتهاء من عدد من المشروعات الكبرى لتترك بصمة واضحة في مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية، الشبكة الجماهيرية "خالص"، وشبكة الحماية الاجتماعية، حيث انعكس تطوير البنية التحتية التكنولوجية ليُسهم فى تعظيم قدراتنا الرقمية على النحو الذى يُؤهل الشركة لمواكبة جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، الرامية للتحول إلى مجتمع رقمي، ويدفعها للمنافسة القوية فى هذا المجال الاستثماري الواعد.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها فخورة بالنتائج الإيجابية التي حققتها شركة اي فاينانس على مدار تاريخها خاصة وأن بنك الاستثمار القومي يعد المساهم الرئيسي في هذه الشركة.

بينما أشارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا لمسنا نتائج متميزة في المشروعات التي قمنا بها بالتعاون مع اي فاينانس رغم التحديات الموجودة ، حيث تعتبر اي فاينانس هي الشريك الامثل الذي يمكن الاعتماد عليه في وقت الشدة للوصول لاكبر عدد والانتشار جغرافيا ويمتاز فريق عملها بالمرونة والديناميكية ، حيث كانت الخطة في شبكة الحماية الاجتماعية أن يتم الإنتهاء من 500 الف أسرة في ثلاث سنوات واليوم تخطينا 2.5 مليون أسرة في عامين فقط.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركة إي فاينناس نجحت في تدشين خدمات رقمية بفضل الشراكة بين الحكومة واي فاينانس، مشيرا أن اي فاينانس شريك اساسي للحكومة في كل الخطوات التي نشارك فيها مع كل أجهزة الدولة لتحقيق الكثير من مشروعات التحول الرقمي خاصة وأن كل هذا لايأتي إلا بالشراكة الفعالة بين وزارة الاتصالات وشركة في حجم اي فاينانس.



وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن اي فاينانس هي الشريك الاستراتيجي للحكومة المصرية ونجحت في توفير حلول كثيرة لمشاكل معقدة بفضل قدراتها على الإنجاز خاصة في ظل الإجراءات الحكومية المطلوبة، حيث تعتبر اي فاينانس شريك يعتمد عليه في انجاز المشروعات ، حيث أنها قدمت حلول للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا من خلال تفعيل الشبكة المالية للحكومة.

