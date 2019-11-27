لكشف التجسس والرشوة.. قسم جديد بـ«آداب الإسكندرية»

تحرير:محمد مجلي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

جامعة الإسكندرية

على طريقة جهاز كشف الكذب، أعلنت الدكتور غادة موسى عميد كلية الآداب، بجامعة الإسكندرية، عن انطلاق تجربة فريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط تتمثل في افتتاح قسم جديد بالكلية يحمل اسم الصوتيات واللغويات القضائية ويختص بمساعدة القضاء المصري فى تحديد بصمة الشخص الصوتية وذلك من خلال التحليل الصوتي للمتهمين، كما يمكن تحديد صوت متكلم بعينه قد تم سماعه فى جريمة ولم تراه "الضحية" وذلك عن طريق استعراض صف أصوات مسجلة وهو ما يعادل صف شهود الرؤية التى يتم الاستعانة بها فى التحقيقات.

قالت الدكتورة ميرفت فشل، أستاذ علوم الصوتيات، إن علم اللغة القضائى وعلم الصوتيات القضائى فرعين من فروع علم اللغة ويستخدم علم اللغة القضائى الوسائل اللغوية فى التحقيق بالجرائم، بينما يستخدم علم الصوتيات القضائى في تقنيات تحليل الصوت وسماعه فى فحص الأدلة الصوتية المسجلة.وأضافت، أن علم اللغة القضائى يتكون