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لكشف التجسس والرشوة.. قسم جديد بـ«آداب الإسكندرية»

تحرير:محمد مجلي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
على طريقة جهاز كشف الكذب، أعلنت الدكتور غادة موسى عميد كلية الآداب، بجامعة الإسكندرية، عن انطلاق تجربة فريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط تتمثل في افتتاح قسم جديد بالكلية يحمل اسم الصوتيات واللغويات القضائية ويختص بمساعدة القضاء المصري فى تحديد بصمة الشخص الصوتية وذلك من خلال التحليل الصوتي للمتهمين، كما يمكن تحديد صوت متكلم بعينه قد تم سماعه فى جريمة ولم تراه "الضحية" وذلك عن طريق استعراض صف أصوات مسجلة وهو ما يعادل صف شهود الرؤية التى يتم الاستعانة بها فى التحقيقات.
قالت الدكتورة ميرفت فشل، أستاذ علوم الصوتيات، إن علم اللغة القضائى وعلم الصوتيات القضائى فرعين من فروع علم اللغة ويستخدم علم اللغة القضائى الوسائل اللغوية فى التحقيق بالجرائم، بينما يستخدم علم الصوتيات القضائى في تقنيات تحليل الصوت وسماعه فى فحص الأدلة الصوتية المسجلة.وأضافت، أن علم اللغة القضائى يتكون
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السيسي: الدولة مستمرة في التركيز على بناء الإنسان المصري

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
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هل يجوز ركوب المرأة مع الرجل في الأسانسير؟ الإفتاء تُجيب

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة هل هو حلال أم حرام شرعًا؟". وعلق "الورداني" خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: "إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما على مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه".
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«بيزنس الشهادات المضروبة» في طلب إحاطة بالبرلمان

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انتشار المصانع غير المرخصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك الشركات التي تقوم باستيراد عصائر غير مطابقة للمواصفات، وأضاف أن بعض حالات الغش، تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، وذلك بإضافة مواد غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات. وأكد النائب على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي ومحلات البوفيهات والمطاعم لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.
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عقار مائل بالإسكندرية

إخلاء 16 منزلا. احتمالية انهيار عقار الورديان المائل في تزايد

?تصاعدت أزمة العقار المائل "برج الجاسر" بشارع الشيخ طموم بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، والمكون من 16 طابقا بهم 32 شقة، إذ أصدرت اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قرارا جديدا يقضى بإخلاء العقارات المحيطة بالعقار على مسافة 30 متر مربع بمحيط العقار المائل، وأصدرت اللجنة، قرارا يقضى بإخلاء العقار المائل من السكان بالمنقولات، وإخلاء 16 عقار ومنزلا مجاورا للعقار المائل، حيث أكدت اللجنة الهندسية، أن العقار تزايد فيه الميل ليصل إلى نحو 15 سم بعد أن كان 10 سم متر منذ بدء الأزمة ما يهدده بالانهيار.
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إدراج 22 جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS» العالمي

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