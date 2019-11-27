انتشار المصانع غير المرخصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

البرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك الشركات التي تقوم باستيراد عصائر غير مطابقة للمواصفات، وأضاف أن بعض حالات الغش، تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، وذلك بإضافة مواد غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات. وأكد النائب على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي ومحلات البوفيهات والمطاعم لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.

وأوضح متولي أنه حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها يصل إلى 200مليون جنيه سنويًا بحسب دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، وأشار إلى أن هناك حالة من الفوضى داخل الأسواق المحلية والتي يقودها تجار الأرصفة ومافيا التهريب الأمر الذي يؤدي إلي تدمير الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي،

وأوضح متولي أنه حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها يصل إلى 200مليون جنيه سنويًا بحسب دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، وأشار إلى أن هناك حالة من الفوضى داخل الأسواق المحلية والتي يقودها تجار الأرصفة ومافيا التهريب الأمر الذي يؤدي إلي تدمير الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، وطالب النائب الأجهزة الرقابية، بتكثيف جهودها لضبط الأسواق، مع تغليظ عقوبات المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على التأكد من محتويات المادة الغذائية، وكذلك المواد المضافة لها.







