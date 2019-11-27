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«بيزنس الشهادات المضروبة» في طلب إحاطة بالبرلمان

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
النواب
النواب
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.
وأكد زين الدين، أن الدافع الأساسى وراء لجوء طالب أو ولى أمر لتزوير شهادة جامعية، أفكار المجتمع الخاطئة، التى ترسخ فى أذهان الجميع، وهو ما يسهل التجارة الرائجة على يد مزوري الشهادات والذين يطوعون التكنولوجيا الحديثة فى صالحهم، خاصة فى مجال تزوير المحررات والأوراق الرسمية، من خلال اللجوء للحواسب والكمبيوتر
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السيسي (5)

السيسي: الدولة مستمرة في التركيز على بناء الإنسان المصري

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز ركوب المرأة مع الرجل في الأسانسير؟ الإفتاء تُجيب

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة هل هو حلال أم حرام شرعًا؟". وعلق "الورداني" خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: "إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما على مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه".
مجلس-النواب (3)

انتشار المصانع غير المرخصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك الشركات التي تقوم باستيراد عصائر غير مطابقة للمواصفات، وأضاف أن بعض حالات الغش، تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، وذلك بإضافة مواد غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات. وأكد النائب على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي ومحلات البوفيهات والمطاعم لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.
جامعة-الاسكندرية

لكشف التجسس والرشوة.. قسم جديد بـ«آداب الإسكندرية»

على طريقة جهاز كشف الكذب، أعلنت الدكتور غادة موسى عميد كلية الآداب، بجامعة الإسكندرية، عن انطلاق تجربة فريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط تتمثل في افتتاح قسم جديد بالكلية يحمل اسم الصوتيات واللغويات القضائية ويختص بمساعدة القضاء المصري فى تحديد بصمة الشخص الصوتية وذلك من خلال التحليل الصوتي للمتهمين، كما يمكن تحديد صوت متكلم بعينه قد تم سماعه فى جريمة ولم تراه "الضحية" وذلك عن طريق استعراض صف أصوات مسجلة وهو ما يعادل صف شهود الرؤية التى يتم الاستعانة بها فى التحقيقات.
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المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير شؤون البرلمان: «مافيش تعذيب في السجون» (فيديو)

كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه وفقًا لمعلوماته الشخصية، لا يوجد تعذيب في السجون المصرية، قائلًا: "سألت أحد المحبوسين في السجون عن إذا تم تعذيبه أو أهانته ورد "الكلام هذا لا يصح" والمعاملة طيبة للغاية". وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولو هناك أي قصور في مجال حقوق الإنسان سيعالج وسيتم محاسبة المتسبب.
مجلس-النواب (1)

برلماني: 500 ألف شخص يعملون في مجال «الدجل والشعوذة»

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه على الرغم من أننا نعيش في عصر العلم والمعرفة والتطور المذهل، في عالم المعلومات والتكنولوجيا، لا تزال فئات من الناس، وخصوصاً من شريحة النساء، بما فيهن المتعلمات والمثقفات، تتخذ من أوكار الدجالين والمشعوذين ملجأ تأوي إليه بحثاً عن حلول غير عادية لمشاكلهن العديدة، وينفقن أموالاً طائلة لمحتالين يدعون أنهم يفرجون هموم كل مكروب، ويجلبون السعادة للنساء البائسات، حتي أصبح الدجالين من الأثرياء في وقت قياسي، نتيجة إستغلال أفات الجهل والفقر والأمراض النفسية للضحايا الذين يقعون كفرائس سهلة .
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (1)

متحدث البرلمان: السيسي وضع أسس سليمة تعلي من شأن مصر

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.
مجلس-النواب (3)

ارتفاع أسعار الكهرباء في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، حول معاناة مصر للألومنيوم من عدة مشكلات أدت إلى انخفاض أرباح وتهديد أحد أهم قلاع الصناعة الاستراتيجية فى مصر، فهو المجمع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم، الذى يدخل فى أغلب الصناعات فى مصر، قبل أن تشتريه مصانع أخرى لإعادة تشكيله.
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