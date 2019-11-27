«بيزنس الشهادات المضروبة» في طلب إحاطة بالبرلمان

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

النواب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.

وأكد زين الدين، أن الدافع الأساسى وراء لجوء طالب أو ولى أمر لتزوير شهادة جامعية، أفكار المجتمع الخاطئة، التى ترسخ فى أذهان الجميع، وهو ما يسهل التجارة الرائجة على يد مزوري الشهادات والذين يطوعون التكنولوجيا الحديثة فى صالحهم، خاصة فى مجال تزوير المحررات والأوراق الرسمية، من خلال اللجوء للحواسب والكمبيوتر