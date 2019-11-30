كيف تواجه آلام الظهر خلال النوم؟.. استخدم الوسادة

إذا كانت مهنتك تعتمد على جلوسك لساعات طويلة، فإن هذه الوضعية تسبب شد العضلات في الوركين، ما يؤدي إلى انحناء مفرط للعمود الفقري حول أسفل الظهر
عندما يحين وقت النوم، تشعر بالارتياح بعد تعبك طوال اليوم في العمل ومهامك في المنزل، وحل المشكلات، فالضغوطات التي تتعرض لها يوميا تجعلك تنتظر وقت النوم بفارغ الصبر لتفرغ دماغك من الازدحام.
ولكن قد يعكر صفوك حقا استيقاظك في الصباح ولديك ألم شديد أو التهاب، وقد يتطور الأمر إلى وجود ألم في الظهر فى أثناء النوم؛ لذا هناك أشياء يمكنك القيام بها لضمان استيقاظك فى حالة انتعاش وبدء اليوم بدون مشكلات أو آلام تلهيك، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
اختلال العمود الفقري يسبب ألم الظهر خلال النوم، حيث تحدث هذه المشكلة لأن أغلبنا لا يجلس في وضع مثالي، كما أن الأنشطة اليومية التي نقوم بها تعمل على شد العضلات في الظهر، ومن ثم تؤدي إلى الألم فى أثناء النوم.
إذا كانت مهنتك تعتمد على جلوسك لساعات طويلة، فإن هذه الوضعية تسبب شد العضلات في الوركين، ما يؤدي
اختلال العمود الفقري يسبب ألم الظهر خلال النوم، حيث تحدث هذه المشكلة لأن أغلبنا لا يجلس في وضع مثالي، كما أن الأنشطة اليومية التي نقوم بها تعمل على شد العضلات في الظهر، ومن ثم تؤدي إلى الألم فى أثناء النوم.
إذا كانت مهنتك تعتمد على جلوسك لساعات طويلة، فإن هذه الوضعية تسبب شد العضلات في الوركين، ما يؤدي إلى انحناء مفرط للعمود الفقري حول أسفل الظهر، وقد يؤدي الترهل إلى شد عضلات الكتفين، ما يؤدي إلى ألم في الجزء العلوي من الظهر.
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وبالطبع لكل شخص منا وضع معين من النوم يفضله، لذا فإن بعض الأوضاع تزيد من آلام الظهر، ومن أكثرها وضع الجنين الذي يفضله أغلب الأشخاص، لكنه يسبب انحناء العمود الفقري واستقامة أكبر بكثير للساقين.
النوم المستمر على الظهر يمكن أن يؤدي إلى آلام في أسفله، كما أن النوم على البطن الذي يُعد من الأوضاع الشائعة يدفع الوركين إلى الخلف وهذا بدوره يسهم في انحناء أسفل الظهر؛ لذا فإن كل هذا الضغط على العمود الفقري والعضلات المحيطة يمكن أن يؤدي إلى ضيق وألم عند الاستيقاظ أو حتى فى أثناء الليل.
كيف يمكنك حل مشكلة ألم الظهر؟
هناك بعض الحلول التي يمكنها أن تسهم في تخفيف ألم الظهر، مع تغير في وضع النوم من أجل عدم الشعور بالألم خلال وقت الراحة.
يجد الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة أن وضع الظهر المعدل هو الأفضل للنوم الخالي من الألم؛ وذلك لأنك خلاله تستطيع دعم العمود الفقري والعنق وتضغط حتى على جانبي جسمك، لذا سيكون عليك استخدام وسادة رقيقة، أو حتى منشفة مطوية لتضع رأسك عليها؛ وذلك من أجل تقليل الضغط على الرقبة، ثم ضع وسادة أخرى تحت ركبتيك، فهذا يخفف بعض الضغط على أسفل الظهر.
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إذا كنت تواجه مشكلة في النوم على ظهرك، فهناك طرق أخرى تخفف من آلام الظهر؛ فعلى سبيل المثال، عند النوم على بطنك، يمكنك وضع وسادة رقيقة أسفل الوركين لتقليل الضغط على العمود الفقري، وفي وضع الجنين سيكون عليك وضع وسادة بين ركبتيك لتضمن عدم سحب جانب واحد من مفصل الفخذ.
عليك معرفة أن آلام الظهر لا تتعلق فقط بموضع نومك، بل بنشاطك الذي يؤثر فى العضلات التي تحدث فيها بعض الآلام؛ لذا ركز على ما تقوم به خلال يومك، وخذ فترات راحة متكررة للتمدد.
في بعض الحالات ستكون في حاجة إلى جلسات علاج طبيعي للشعور بالراحة سريعا والاستمتاع بنومك.
أطعمة تسبب آلام الظهر
المواد الحافظة
من أجل إطالة العمر الافتراضي للعديد من الأطعمة، تتم إضافة المواد الحافظة، ما يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية يمكن أن تؤثر فى مفاصل الظهر، ما يؤدي إلى آلام الظهر.
اللحوم الحمراء
ترتبط اللحوم الحمراء والبرجر واللحوم المشهورة مثل اللحم المقدد، بالالتهاب الشديد، ويجب تجنبها إذا كنت تعاني من آلام الظهر.
السكر
إذا كنت تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر كل يوم، فأنت تحافظ على نسبة السكر والأنسولين مرتفعة دائمًا، ما يجعل مفاصلك عرضة للالتهاب المستمر؛ لذا قد يكون تقليل تناول السكر أمرًا صعبًا في البداية، لكنه سيفيدك كثيرًا على المدى الطويل.