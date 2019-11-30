كيف تواجه آلام الظهر خلال النوم؟.. استخدم الوسادة

إذا كانت مهنتك تعتمد على جلوسك لساعات طويلة، فإن هذه الوضعية تسبب شد العضلات في الوركين، ما يؤدي إلى انحناء مفرط للعمود الفقري حول أسفل الظهر

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

آلام الظهر

عندما يحين وقت النوم، تشعر بالارتياح بعد تعبك طوال اليوم في العمل ومهامك في المنزل، وحل المشكلات، فالضغوطات التي تتعرض لها يوميا تجعلك تنتظر وقت النوم بفارغ الصبر لتفرغ دماغك من الازدحام. ولكن قد يعكر صفوك حقا استيقاظك في الصباح ولديك ألم شديد أو التهاب، وقد يتطور الأمر إلى وجود ألم في الظهر فى أثناء النوم؛ لذا هناك أشياء يمكنك القيام بها لضمان استيقاظك فى حالة انتعاش وبدء اليوم بدون مشكلات أو آلام تلهيك، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".

اختلال العمود الفقري يسبب ألم الظهر خلال النوم، حيث تحدث هذه المشكلة لأن أغلبنا لا يجلس في وضع مثالي، كما أن الأنشطة اليومية التي نقوم بها تعمل على شد العضلات في الظهر، ومن ثم تؤدي إلى الألم فى أثناء النوم. إذا كانت مهنتك تعتمد على جلوسك لساعات طويلة، فإن هذه الوضعية تسبب شد العضلات في الوركين، ما يؤدي