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كيف تواجه آلام الظهر خلال النوم؟.. استخدم الوسادة

إذا كانت مهنتك تعتمد على جلوسك لساعات طويلة، فإن هذه الوضعية تسبب شد العضلات في الوركين، ما يؤدي إلى انحناء مفرط للعمود الفقري حول أسفل الظهر
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
آلام الظهر
آلام الظهر
عندما يحين وقت النوم، تشعر بالارتياح بعد تعبك طوال اليوم في العمل ومهامك في المنزل، وحل المشكلات، فالضغوطات التي تتعرض لها يوميا تجعلك تنتظر وقت النوم بفارغ الصبر لتفرغ دماغك من الازدحام. ولكن قد يعكر صفوك حقا استيقاظك في الصباح ولديك ألم شديد أو التهاب، وقد يتطور الأمر إلى وجود ألم في الظهر فى أثناء النوم؛ لذا هناك أشياء يمكنك القيام بها لضمان استيقاظك فى حالة انتعاش وبدء اليوم بدون مشكلات أو آلام تلهيك، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
اختلال العمود الفقري يسبب ألم الظهر خلال النوم، حيث تحدث هذه المشكلة لأن أغلبنا لا يجلس في وضع مثالي، كما أن الأنشطة اليومية التي نقوم بها تعمل على شد العضلات في الظهر، ومن ثم تؤدي إلى الألم فى أثناء النوم. إذا كانت مهنتك تعتمد على جلوسك لساعات طويلة، فإن هذه الوضعية تسبب شد العضلات في الوركين، ما يؤدي
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جفاف البشرة

تحميك من جفاف الجلد وتعزز نمو الشعر.. فوائد أوميجا 3

في الآونة الأخيرة، ظهرت أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال تعزز من صحة الجسم وتحافظ على صحة الدماغ، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب، ومن ثم تحميك من أمراض الأوعية الدموية وضغط الدم، كما أن لها دورا كبيرا في التعزيز من الذاكرة، وتأخير أمراض ألزهايمر والخرف. وبجانب ذلك، قالت بعض الأبحاث إن أوميجا 3 لديها أيضا فاعلية كبيرة في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة، حيث تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتقلل تساقط الشعر، نقلًا عن "health line".
الصابون-والباكتيريا

دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا يُعطل عمل الهرمونات

يحاول أغلبنا شراء أفضل صابون لليد يمكنه حمايتنا وحماية أسرتنا من الجراثيم التي تزداد بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء، ولهذا نصبح أكثر حذرا وربما نختار الصابون المضاد للبكتيريا للحماية من الانفلونزا والأمراض الأخرى. في الحقيقة أن الصابون المضاد للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وربما يحتوي على مواد كيميائية مؤذية، ولهذا السبب أوصت جمعية الغذاء والأدوية بإعطاء بيانات توضح سلامة وفعالية اهذا النوع من الصابون وذلك وفقا لما ذكره موقع The Times of India.
ما-يؤثر-على-جلدك

حمام الشوفان والبابونج.. 6 علاجات منزلية لجدري الماء

من أصعب الأمراض التي نتعرض لها الأمراض الجلدية، خاصة إذا كان المرض معديا؛ على سبيل المثال، الهربس والحزام الناري، إضافة إلى التينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، التي تجعلك تتخذ إجراءات الحماية في المنزل والعمل، ولكن من أصعب هذه الأمراض من حيث الأعراض "جدري الماء"، وينتقل من خلال فيروس يسمى "فيروس جدري الماء النطاقي"؛ ما يؤدي إلى عزل المريض حتى لا تنتقل العدوى، حيث يصيب كلا من البالغين والصغار، أي مختلف الفئات العمرية. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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