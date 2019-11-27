هل يجوز ركوب المرأة مع الرجل في الأسانسير؟ الإفتاء تُجيب

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

الإفتاء

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة هلال حلال أم حرام شرعًا؟". وعلق "الورداني"، خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلًا: "إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما عن مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه".

وأوضح مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وجود المرأة مع الرجل في الأسانسير والتاكسي الأجرة ليس خلوة وهو جائز، وإنما الخلوة أن يتواجدوا معًا في غرفة مغلقة بمفتاح بحيث لا يمكن لأحد دخولها.



