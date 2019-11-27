المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقا على هشام عشماوي

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

الإرهابي هشام عشماوي

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/ 11/ 2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً حيث إن المتهم ارتكب عددا من الجرائم على رأسها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/ 9/ 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.

ويواجه المتهم، تهمة الاشتراك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013 ، بالإضافة إلى ضلوعه في الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى (أبوأسماء) من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية ؛ بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه