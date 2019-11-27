جريمة

المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقا على هشام عشماوي

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/ 11/ 2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً حيث إن المتهم ارتكب عددا من الجرائم على رأسها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/ 9/ 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.
ويواجه المتهم، تهمة الاشتراك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013 ، بالإضافة إلى ضلوعه في الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى (أبوأسماء) من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية ؛ بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه
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«قرض وغدر وجثة».. مكوجي يقتل عجوزًا ويشعل النار في جثتها

قرض قيمته 15 ألف جنيه بضمان والدة صديقه جعله يفكر في كيفية الحصول على المبلغ لسداد قسط القرض بعد مطالبتها له بسداد المبالغ المتأخرة عليه، وجد "إبراهيم" ضالته في سيدة عجوز تقيم بمفردها في شقة بالطابق الثالث بالسيدة زينب، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية وتردده على مسكنها كونه عاملا بمحل مكواة، ويوم الواقعة توجه لمسكنها لتسليمها بعض الملابس ودخل الشقة وطلب منها كوب مياه وبمجرد دخولها للمطبخ قام بخنقها بيديه وعندما قاومته خنقها بايشارب حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها بعد ربط عنقها بمرحاض دورة المياه وأحضر بعض الملابس، وأشعل بجثتها النار.
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بسبب 20 جنيهًا.. فران يقتل طفلًا في الشرقية

أمرت النيابة العامة، بحبس فران 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل عمره 10 سنوات، بعد أن سدد له لكمات وضربات متلاحقة على الرأس، وذلك بسبب ثمن علبة سجائر ذهب المجني عليه لشرائها، إذ فقد الطفل ثمن العلبة وقدرها 20 جنيهًا، ولما عاد لإبلاغ الفران إنهال عليه ضربًا، حتى سقط الطفل مغشيًا عليه، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، وتبين أنه فى حالة خطيرة ويعاني من نزيف داخلي فى المخ وشروخ فى الجمجمة، وأجرى الأطباء محاولات لإسعافه لكن الطفل لقى مصرعه متأثرًا بإصاباته، بعد يومين من خضوعه للعلاج بالمستشفى.
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«اقتحام مسجد الفتح وقسم التبين» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
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وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
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عبد-الرحيم-المسمارى

الإعدام للمسماري وبراءة 30 آخرين في «حادث الواحات»

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 متهما آخرين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"حادث الواحات"، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية.
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مصدر مسئول: لا صحة لإطلاق نار على كمين بالقليوبية

نفى مصدر مسئول صحة ما تناولته بعض المواقع حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية.
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كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
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«التلاعب بالبورصة وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، لمحاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، بعد رد هيئة محكمة سابقة، ومن المقرر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبو العلا، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع مرافعات دفاع المتهمين.
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