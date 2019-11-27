«قرض وغدر وجثة».. مكوجي يقتل عجوزًا ويشعل النار في جثتها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

جثة - أرشيفية

قرض قيمته 15 ألف جنيه بضمان والدة صديقه جعله يفكر في كيفية الحصول على المبلغ لسداد قسط القرض بعد مطالبتها له بسداد المبالغ المتأخرة عليه، وجد "إبراهيم" ضالته في سيدة عجوز تقيم بمفردها في شقة بالطابق الثالث بالسيدة زينب، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية وتردده على مسكنها كونه عاملا بمحل مكواة، ويوم الواقعة توجه لمسكنها لتسليمها بعض الملابس ودخل الشقة وطلب منها كوب مياه وبمجرد دخولها للمطبخ قام بخنقها بيديه وعندما قاومته خنقها بايشارب حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها بعد ربط عنقها بمرحاض دورة المياه وأحضر بعض الملابس، وأشعل بجثتها النار.

المتهم استولى على مبلغ 20 ألف جنيه من داخل دولاب المجنى عليها، وفر هاربا من مسرح الجريمة، بعدها ورد لقسم شرطة السيدة زينب من شرطة النجدة، بلاغ يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بعقار من 6 طوابق، بالإضافة إلى نشوب حريق بالمطبخ، وباب دورة المياه الخاص والعثور على جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر