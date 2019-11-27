جريمة

«قرض وغدر وجثة».. مكوجي يقتل عجوزًا ويشعل النار في جثتها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
قرض قيمته 15 ألف جنيه بضمان والدة صديقه جعله يفكر في كيفية الحصول على المبلغ لسداد قسط القرض بعد مطالبتها له بسداد المبالغ المتأخرة عليه، وجد "إبراهيم" ضالته في سيدة عجوز تقيم بمفردها في شقة بالطابق الثالث بالسيدة زينب، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية وتردده على مسكنها كونه عاملا بمحل مكواة، ويوم الواقعة توجه لمسكنها لتسليمها بعض الملابس ودخل الشقة وطلب منها كوب مياه وبمجرد دخولها للمطبخ قام بخنقها بيديه وعندما قاومته خنقها بايشارب حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها بعد ربط عنقها بمرحاض دورة المياه وأحضر بعض الملابس، وأشعل بجثتها النار.
المتهم استولى على مبلغ 20 ألف جنيه من داخل دولاب المجنى عليها، وفر هاربا من مسرح الجريمة، بعدها ورد لقسم شرطة السيدة زينب من شرطة النجدة، بلاغ يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بعقار من 6 طوابق، بالإضافة إلى نشوب حريق بالمطبخ، وباب دورة المياه الخاص والعثور على جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر
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المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقا على هشام عشماوي

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/ 11/ 2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً حيث إن المتهم ارتكب عددا من الجرائم على رأسها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/ 9/ 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.
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بسبب 20 جنيهًا.. فران يقتل طفلًا في الشرقية

أمرت النيابة العامة، بحبس فران 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل عمره 10 سنوات، بعد أن سدد له لكمات وضربات متلاحقة على الرأس، وذلك بسبب ثمن علبة سجائر ذهب المجني عليه لشرائها، إذ فقد الطفل ثمن العلبة وقدرها 20 جنيهًا، ولما عاد لإبلاغ الفران إنهال عليه ضربًا، حتى سقط الطفل مغشيًا عليه، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، وتبين أنه فى حالة خطيرة ويعاني من نزيف داخلي فى المخ وشروخ فى الجمجمة، وأجرى الأطباء محاولات لإسعافه لكن الطفل لقى مصرعه متأثرًا بإصاباته، بعد يومين من خضوعه للعلاج بالمستشفى.
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«اقتحام مسجد الفتح وقسم التبين» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
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وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
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مباحث التموين تحبط طرح رسالة أدوات كهربائية مغشوشة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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شاهد شقيقه في أحضان زوجته فهشم رأسه ودفنه في المنزل

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، يرصد لقاءً جنسيا بين رجل وسيدة، تداوله العشرات من أهالي قرية "بهرمس" بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حتى شاهده نقّاش ثلاثيني ليتلقى صاعقة أفقدته القدرة على النطق لثوانٍ، فالمرأة هي زوجته، ترتمي في أحضان شقيقه الذي يكبره بنحو 11 سنة، جن جنونه، وأسرع إلى غرفة شقيقه الذي يقيم معه في نفس العقار أملا في أن يكون الأمر محض كذبة أو تركيبا بواسطة برامج الحاسب الآلي، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما انتهت بقتله مهشم الرأس.
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حريق هائل يلتهم موقعا لتدوير قش الأرز بالدقهلية

ألسنة لهب تكاد تعانق السحاب، أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء قرية "إخطاب" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على أثر نشوب حريق هائل في موقع تدوير قش الأرز، تفحم بالكامل، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ العمال من الموت حرقا، وأخمدوا الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وانحصرت في خسائر مادية قُدرت بشكل مبدئي بنحو 6 ملايين جنيه، في الوقت الذي يجري فيه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية عملية التبريد؛ لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
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تفاصيل حلم مشبوه انتهى بعاطل خلف زنزانة قسم أوسيم

لم يدر "أشرف" أن نشاطه غير المشورع في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين المخدر سيفقده نسائم الحرية، زُج به خلف القضبان، بات وحيدا داخل زنزانة ضيقة، تبخرت أحلامه بالثراء السريع، أضحت سرابا وذلك بعدما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة المستور ونجحت في الإيقاع به على بعد أمتار من منزله بمركز أوسيم شمال المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي إلى مروجي المخدرات.
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