طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

طنطا

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.

نجح فريق سموحة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة، بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي الفريق السكندري، انتهت بتمريرة من محمد نادي إلى حسام حسن، استلمها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا. وفي الدقيقة الحادية عشرة عاد حسام حسن وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه،