إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى
تحرير:محمد جمال
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
إيمري
تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة.
وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى".
وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
وأضاف إيمري خلال تصريحاته: "ثقتنا في أنفسنا تنبع من ثقة الجماهير فينا، يجب اللعب بقوة، وأن نكون علي قلب رجل واحد".
واختتم إيمري: "تشاكا سيعود للتشكيلة مرة أخرى بعد استبعاده بسبب مهاجمته لمشجعي الفريق، ونبحث قبل أي شيء عن حب الجماهير".
ويلتقي آرسنال نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بالجولة الخامسة
وأضاف إيمري خلال تصريحاته: "ثقتنا في أنفسنا تنبع من ثقة الجماهير فينا، يجب اللعب بقوة، وأن نكون علي قلب رجل واحد".
واختتم إيمري: "تشاكا سيعود للتشكيلة مرة أخرى بعد استبعاده بسبب مهاجمته لمشجعي الفريق، ونبحث قبل أي شيء عن حب الجماهير".
ويلتقي آرسنال نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بالجولة الخامسة من عمر الدوري الأوروبي، والتي ستقام غدًا الخميس، على ملعب الإمارات، وفي حالة الفوز يحسم الجانرز المركز الأول من مجموعته.
وعلى الجانب الآخر يبحث إيمري عن مصالحة جماهير فريقه بعد المستوى الضعيف الذي يقدمه آرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الجانرز المركز الثامن من جدول البريمرليج برصيد 18 نقطة جمعها من 13 مباراة.