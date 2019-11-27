إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

إيمري

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".

وأضاف إيمري خلال تصريحاته: "ثقتنا في أنفسنا تنبع من ثقة الجماهير فينا، يجب اللعب بقوة، وأن نكون علي قلب رجل واحد". واختتم إيمري: "تشاكا سيعود للتشكيلة مرة أخرى بعد استبعاده بسبب مهاجمته لمشجعي الفريق، ونبحث قبل أي شيء عن حب الجماهير". ويلتقي آرسنال نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بالجولة الخامسة