رياضة

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
إيمري
إيمري
تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
وأضاف إيمري خلال تصريحاته: "ثقتنا في أنفسنا تنبع من ثقة الجماهير فينا، يجب اللعب بقوة، وأن نكون علي قلب رجل واحد". واختتم إيمري: "تشاكا سيعود للتشكيلة مرة أخرى بعد استبعاده بسبب مهاجمته لمشجعي الفريق، ونبحث قبل أي شيء عن حب الجماهير". ويلتقي آرسنال نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بالجولة الخامسة
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طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
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إيمري (2)

انقسام في مجلس آرسنال حول رحيل إيمري

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، في تقرير لها عن وجود انقسام داخل مجلس إدارة آرسنال بخصوص مستقبل إيمري مع الجانرز. وأشارت في تقريرها إلى أن راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ آرسنال والبرازيلي إيدو المدير الفني في النادي متفقان على منح إيمري فرصة جديدة من أجل تحسين النتائج، بينما توجد مجموعة أخرى داخل المجلس يرغبون في إقالة المدرب الإسباني فورا، وعلى الرغم من الاختلافات، إلا إن الإدارة بدأت تتحرك بالفعل لتحديد من سيخلف المدرب، سواء رحل الآن أو رحل بعد شهر أو أكثر.
إيمري (1)

ألكسندر لاكازيت يدافع عن أوناي إيمري

دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا فى تغيير وضع فريقه بعد عطلة المباريات الدولية. وازداد الضغط على إيمري بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي (0-2) في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.
أرسنال (3)

فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي

تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.
أرسنال (5)

آرسنال يستهدف العلامة الكاملة بالدوري الأوروبي

يرحل آرسنال الإنجليزي لمواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي، اليوم الأربعاء على ملعب أفونسو هنريكيس، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة من المرحلة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، ويحتل المدفعجية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل الفريق البرتغالي ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، وتمكن آرسنال من حسم المواجهة السابقة بينهما في الجولة الثالثة بنتيجة (3-2)، على ملعب الإمارات، بفضل تألق الإيفواري نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في آخر 10 دقائق من المباراة من ركلات حرة.
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