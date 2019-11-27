تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك قبل التدريبات

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

نادي الزمالك

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم، حيث تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو وإغلاق ملف لقاء إنبي تمامًا. وأضاف ميتشو أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين، وأنهم قادرون على مصالحة الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو. وقاد دوشان المدرب العام لفريق الكرة الأول تدريبات الإحماء للاعبين بمران اليوم وذلك لمدة عشر دقائق بالجري فى دائرة كبيرة فى وسط الملعب، حيث يخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي.

كما خاض حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت قيادة دراجان مدرب الحراس، حيث بدأت بالجري حول الملعب، بعدها تم التدريب على التصويب على الحراس كل على حدة من عدة جهات. وقام طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي بتدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور