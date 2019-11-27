رياضة

تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك قبل التدريبات

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم، حيث تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو وإغلاق ملف لقاء إنبي تمامًا. وأضاف ميتشو أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين، وأنهم قادرون على مصالحة الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو. وقاد دوشان المدرب العام لفريق الكرة الأول تدريبات الإحماء للاعبين بمران اليوم وذلك لمدة عشر دقائق بالجري فى دائرة كبيرة فى وسط الملعب، حيث يخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي.
كما خاض حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي  تدريبات قوية تحت قيادة دراجان مدرب الحراس، حيث بدأت بالجري حول الملعب، بعدها تم التدريب على التصويب على الحراس كل على حدة من عدة جهات. وقام طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي بتدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور
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تشيلسي-فالنسيا

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بدوري الأبطال

سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره فالنسيا الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي البلوز ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ41، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ50، يبنما سجل هدفي الخفافيش كارلوس سولير في الدقيقة الـ40 ودانييل فاس في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل تشيلسي المركز الأول من المجوعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فالنسيا الوصيف.
رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
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الزمالك -وانبى (3)

إنبي ينتفض ويفوز على الزمالك بقيادة حلمي طولان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق نادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.
الزمالك- والاتحاد‎ (5)

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام إنبى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو عن قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمباراة إنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب عودة البطولة للانتظام عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر حتى 22 نوفمبر الجارى والتى توج بها منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى.
مران الأهلي - محمود متولي

مستشفى الأهلى.. فحص طبي لمتولى بعد رحلة تونس

يخضع محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي بعد عودة بعثة الفريق من رحلة تونس التي تبدأ غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبلة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.
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