السيسي: الدولة مستمرة في التركيز على بناء الإنسان المصري

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

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كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، معربًا في بداية الاجتماع، عن تمنياته للمحافظين ونوابهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، مؤكدا