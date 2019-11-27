فيفا يعلن الفائز بجائزة الفتى الذهبي

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

جواو فيلكس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فوز الدولي البرتغالي جواو فيلكس بجائزة الفتى الذهبي، والتي تمنح لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا. وجاء إعلان فيفا عبر تغريدة بالحساب الرسمي للاتحاد على تويتر: "فاز جواو فيليكس مهاجم أتليتيكو مدريد بجائزة "الفتى الذهبي" التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا.. البرتغالي الدولي، 20 سنة، سجل 18 هدفا لبنفيكا الموسم الماضي قبل أن ينتقل لأتلتيكو مقابل 126 مليون يورو.. الجائزة تقدمها صحيفة "توتو سبورت" منذ 2003، وفاز بها دي ليخت العام الماضي".

وكان فيلكس انضم لصفوف أتليتكو مدريد، في يوليو الماضى، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة كلفت خزائن الروخي بانكوس 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، وأغلى صفقة فى تاريخ البرتغال ونادى بنفيكا. وشارك فيلكس في 13 مباراة مع الأتليتي،