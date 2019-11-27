رياضة

فيفا يعلن الفائز بجائزة الفتى الذهبي

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
جواو فيلكس
جواو فيلكس
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فوز الدولي البرتغالي جواو فيلكس بجائزة الفتى الذهبي، والتي تمنح لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا. وجاء إعلان فيفا عبر تغريدة بالحساب الرسمي للاتحاد على تويتر: "فاز جواو فيليكس مهاجم أتليتيكو مدريد بجائزة "الفتى الذهبي" التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا.. البرتغالي الدولي، 20 سنة، سجل 18 هدفا لبنفيكا الموسم الماضي قبل أن ينتقل لأتلتيكو مقابل 126 مليون يورو.. الجائزة تقدمها صحيفة "توتو سبورت" منذ 2003، وفاز بها دي ليخت العام الماضي".
وكان فيلكس انضم لصفوف أتليتكو مدريد، في يوليو الماضى، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة كلفت خزائن الروخي بانكوس 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، وأغلى صفقة فى تاريخ البرتغال ونادى بنفيكا. وشارك فيلكس في 13 مباراة مع الأتليتي،
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تشيلسي-فالنسيا

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بدوري الأبطال

سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره فالنسيا الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي البلوز ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ41، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ50، يبنما سجل هدفي الخفافيش كارلوس سولير في الدقيقة الـ40 ودانييل فاس في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل تشيلسي المركز الأول من المجوعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فالنسيا الوصيف.
رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
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رونالدو وساري

ساري عن أزمته مع كريستيانو رونالدو: علاقتنا جيدة

علق المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، على حالة الغضب التي انتابت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد استبداله خلال مواجهة ميلان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الكالتشيو، التي انتهت بفوز السيدة العجوز، بهدف نظيف، جاء عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا. وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد، التي ستقام غدًا الثلاثاء، بدوري الأبطال، قائلًا: "الفريق يلعب بشكل ممتاز وأرغب في رؤية المزيد من الاستمرارية في جوانب معينة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار خصائص اللاعبين، لدينا مجال للتحسن".
كوادردو

كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .
ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

الجماهير تجبر وست هام على حذف رسالة استفزازية ضد مورينيو

وجه نادي وست هام، رسالة استفزازية للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي، ونشر الحساب الرسمي لوست هام، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليه: "نراك يوم السبت، جوزيه"، وتضمن الفيديو، عدة لقطات لهزائم مورينيو أمام الهامرز، عندما كان مديرا فنيا لتشيلسي ومانشستر يونايتد.
الننى

النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا

وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".
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