بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟

اشتعلت الأزمات داخل نادي الزمالك بعد اتهام رئيس النادي لبعض اللاعبين بالتمرد عقب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة بعدما كان النادي يمر بحالة استقرار

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

الزمالك

تفجرت الأزمات المالية بشكل غير مسبوق داخل نادي الزمالك، بعدما اشتعلت المشكلات داخل فريق الكرة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، وخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليعلن للمرة الأولى عن تمرد بعض لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. الخسارة ساهمت في تعرض لاعبي أبناء ميت عقبة ومديرهم الفني الصربي ميتشو، لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 5 نقاط من التعادل مع إف سي مصر والخسارة من الفريق البترولي.

تطور الأزمات داخل فريق الزمالك، وصل إلى إرسال إدارة النادي خطابًا رسميًّا إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق، والتهديد بالشطب حال عدم السفر مع بعثة فريقه إلى الكونغو، لمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واتهامه بالتمرد وادعاء الإصابة، قبل مواجهة إنبي، وتم التأكيد على اللاعب في الخطاب بضرورة توجهه