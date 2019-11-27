رياضة

بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟

اشتعلت الأزمات داخل نادي الزمالك بعد اتهام رئيس النادي لبعض اللاعبين بالتمرد عقب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة بعدما كان النادي يمر بحالة استقرار
تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
الزمالك
الزمالك
تفجرت الأزمات المالية بشكل غير مسبوق داخل نادي الزمالك، بعدما اشتعلت المشكلات داخل فريق الكرة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، وخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليعلن للمرة الأولى عن تمرد بعض لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. الخسارة ساهمت في تعرض لاعبي أبناء ميت عقبة ومديرهم الفني الصربي ميتشو، لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 5 نقاط من التعادل مع إف سي مصر والخسارة من الفريق البترولي.
تطور الأزمات داخل فريق الزمالك، وصل إلى إرسال إدارة النادي خطابًا رسميًّا إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق، والتهديد بالشطب حال عدم السفر مع بعثة فريقه إلى الكونغو، لمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واتهامه بالتمرد وادعاء الإصابة، قبل مواجهة إنبي، وتم التأكيد على اللاعب في الخطاب بضرورة توجهه
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ليفربول - نابولي

التعادل يؤجل حسم تأهل ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في خطف تعادلًا مثيرًا أمام نظيره نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل ميرتينيز هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوفرين هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي الذي يحتل المركز الثاني، ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز ريد بول سالزبورج صاحب السبعة نقاط، على جينك الذي يحتل المركز الأخير بنتيجة (4 - 1 ).
برشلونة- بوروسيا دورتموند

دوري الأبطال.. تأهل برشلونة وإنتر ينافس دورتموند

نجح فريق برشلونة الإسباني من الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاث أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، علي ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ سجل أهداف البلوجرانا ويس سواريز في الدقيقة الـ29 وليونيل ميسي في الدقيقة الـ33 و أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ67، بينما سجل أهداف دورتموند جيدون سانشو في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يضمن الفريق الكتالوني التأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتوقف رصيد بوروسيا عند النقة الـ7 في المركز الثالث.
ليونيل ميسي (11)

في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.
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تركي آل شيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور

رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، توجيه الإساءة إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موضحًا أنه لا يحتاج أي شخص في أي تجربة، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته.. لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".
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أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
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مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
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مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين وانتظام «شيفو»

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين، وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.
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