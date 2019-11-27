بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟
اشتعلت الأزمات داخل نادي الزمالك بعد اتهام رئيس النادي لبعض اللاعبين بالتمرد عقب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة بعدما كان النادي يمر بحالة استقرار
تحرير:علي الزيني
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
الزمالك
تفجرت الأزمات المالية بشكل غير مسبوق داخل نادي الزمالك، بعدما اشتعلت المشكلات داخل فريق الكرة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، وخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليعلن للمرة الأولى عن تمرد بعض لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.
الخسارة ساهمت في تعرض لاعبي أبناء ميت عقبة ومديرهم الفني الصربي ميتشو، لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 5 نقاط من التعادل مع إف سي مصر والخسارة من الفريق البترولي.
تطور الأزمات داخل فريق الزمالك، وصل إلى إرسال إدارة النادي خطابًا رسميًّا إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق، والتهديد بالشطب حال عدم السفر مع بعثة فريقه إلى الكونغو، لمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واتهامه بالتمرد وادعاء الإصابة، قبل مواجهة إنبي، وتم التأكيد على اللاعب في الخطاب بضرورة توجهه
تطور الأزمات داخل فريق الزمالك، وصل إلى إرسال إدارة النادي خطابًا رسميًّا إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق، والتهديد بالشطب حال عدم السفر مع بعثة فريقه إلى الكونغو، لمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واتهامه بالتمرد وادعاء الإصابة، قبل مواجهة إنبي، وتم التأكيد على اللاعب في الخطاب بضرورة توجهه إلى مطار القاهرة مساء للسفر مع بعثة الفريق الأبيض في مطار القاهرة، وهو ما فعله اللاعب بالتواجد مع البعثة.
طارق حامد
على رأس قائمة مشكلات لاعبي الزمالك، ياتي طارق حامد، بسبب أزمة تعديل عقده، في بداية الأمر طلب لاعب الوسط، الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، وقام مسئولو الزمالك بترضية اللاعب نظرًا لأهميته داخل الفريق، وتم الاتفاق على حصوله على 14 مليون جنيه.
وفي الموسم الحالي، فوجئ مسئولو الزمالك باشتراط طارق حامد الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده، وهو ما أثار غضب الإدارة، ليغيب اللاعب عن مواجهة إنبي الأخيرة التي خسرها الفارس الأبيض، بداعي الإصابة.
في اليوم التالي للهزيمة أمام إنبي، عقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًّا، لإعلان موقفه من خوض مباراة السوبر الإفريقي، التي ستقام في قطر، وشن هجوما على بعض لاعبي الفريق على رأسهم طارق حامد، الذي هدده النادي بخطاب رسمي بالشطب حال عدم سفره مع الفريق إلى الكونغو، أمس الثلاثاء.
محمود علاء
أثار المدافع الدولي أزمة داخل نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، بعدما طلب تجديد عقده، أو الموافقة على احترافه، بعدما تلقى عرضا رسميا من نادي أهلي جدة السعودي، الذي يقوده كريستيان جروس المدير الفني السابق للفارس الأبيض، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكشفت صحيفة البلاد السعودية، أن جروس طلب التعاقد مع محمود علاء، ليكون بديلا للمدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش، الذي لم يثبت نفسه مع أهلي جدة حتى الآن، حيث لم يقتنع المدرب السويسري بمستواه، وأشارت إلى أن أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للفريق السعودي، تواجد في القاهرة خلال الأيام الماضية لعقد جلسة مع المدافع الدولي وإدارة ناديه، من أجل حسم الصفقة.
رئيس نادي الزمالك خرج بتصريحات صادمة للاعب نفسه، برفضه انتقال علاء للنادي السعودي، بسبب تعاقد الأخير مع السويسري كريستيان جروس، وأوضح أن ناديه لم يتلق أي عروض خاصة بالمدافع الدولي.
عبدالله جمعة
الظهير الأيسر، الذي قدم أداءً مميزًا خلال الفترة الأخيرة مع فريق الزمالك، كان هو ثاني اللاعبين اللذين اتهمهما مرتضى منصور رئيس القلعة الحمراء بالتمرد، خلال مؤتمره الصحفى، الذي عقده بمقر النادي بميت عقبة.
وحسب مصدر داخل نادي الزمالك، اللاعب الذي يتقاضى مليونا و400 ألف جنيهًا في الموسم، طلب رفع قيمة عقده إلى 10 ملايين جنيهًا سنويًّا، مبررًا ذلك برفضه عرض بيراميدز، الذي كان سيتقاضى من خلاله 30 مليون جنيه في الموسم، إلى جانب رفضه عدة عروضة خارجية، على رأسها عرض أهلي جدة السعودي.
بعد الأزمة التي أثيرت بسبب تأخر مستحقات بعض اللاعبين، وعدم تعديل قيمة العقود، غاب عبدالله جمعة عن مواجهة إنبي الأخيرة، التي خسرها الفارس الأبيض، بهدفين لهدف، واتهمه مرتضى منصور، بالتمرد وادعاء الإصابة.
التحول المفاجئ داخل القلعة البيضاء من حالة الاستقرار التي كان يعيشها فريق الكرة، إلى المشكلات والأزمات طرح العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة أبرزها من الذي يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟ هل هناك علاقة بين العروض التي تلقاها نجوم الفريق من أندية الدوري السعودي، أم أن وراء الأزمة مفاوضات بيراميدز السابقة مع الثنائي عبدالله جمعة وطارق حامد قبل بداية الموسم الحالي، التي قادها في ذلك التوقيت تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عندما كان يمتلك نادي بيراميدز، أم أن العروض السعودية التي يرددها لاعبو الزمالك في الفترة الأخيرة لها علاقة بالصلح الذي تم مؤخرًا بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي، بعدما زار محمود الخطيب رئيس النادي في منزله، في الوقت الذي تشهد علاقته مع مرتضى منصور حالة من الشد والجذب.
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