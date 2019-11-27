بيراميدز يشارك الأهلي في الصدارة بالتعادل أمام أسوان

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

بيراميدز

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره أسوان، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جون أنطوي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وأحرز محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز، وعاد أوكري وسجل الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، في المقابل رفع أسوان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

وسجل بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة السابعة، عن طريق جون أنطوي، بعدما استقبل عرضية، برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 43 أدرك أوميد أوكري، هدف التعادل لفريق أسوان بعدما حصل على كرة بينية خلف المدافعين، استلمها بشكل جيد، وأطلق تسديدة سكنت شباك المهدي سليمان. لم ينتظر بيراميدز سوى دقيقة واحدة، وأضاف الهدف