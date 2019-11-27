رياضة

بيراميدز يشارك الأهلي في الصدارة بالتعادل أمام أسوان

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
بيراميدز
بيراميدز
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره أسوان، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جون أنطوي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وأحرز محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز، وعاد أوكري وسجل الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، في المقابل رفع أسوان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر.
وسجل بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة السابعة، عن طريق جون أنطوي، بعدما استقبل عرضية، برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 43 أدرك أوميد أوكري، هدف التعادل لفريق أسوان بعدما حصل على كرة بينية خلف المدافعين، استلمها بشكل جيد، وأطلق تسديدة سكنت شباك المهدي سليمان. لم ينتظر بيراميدز سوى دقيقة واحدة، وأضاف الهدف
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تشيلسي-فالنسيا

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بدوري الأبطال

سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره فالنسيا الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي البلوز ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ41، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ50، يبنما سجل هدفي الخفافيش كارلوس سولير في الدقيقة الـ40 ودانييل فاس في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل تشيلسي المركز الأول من المجوعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فالنسيا الوصيف.
رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
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نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
الاهلي-الجونة (5)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
فايلر - مران الأهلي

فايلر: جروس نصحني بقيادة الأهلي وأفتقد 3 أشياء

كشف رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن النصيحة التي تلقاها من مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، قبل الموافقة على قيادة المارد الأحمر. جاء ذلك في تصريحات لموقع "واتسون" السويسري، اليوم الأحد، قائلا: التقيت بجروس فى موناكو خلال شهر أغسطس الماضى، وأخبرته بمفاوضات الأهلي معي، طالبًا مشورته باعتباره قاد فريق الزمالك ويعلم الدوري المصري، ونصحني بأن أفعل كل شىء من أجل قيادة الأهلي، وأكد أنه أعظم من أى شىء رآه حتى الآن".
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
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