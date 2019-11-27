نجم يوفنتوس يكشف عن أسباب اقتراب رحيله

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م

يوفنتوس

كشف الدولي الألماني إيمري تشان لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، عن عدم سعادته بالتواجد مع البيناكونيري حاليا، وذلك بعد خروجه من حسابات الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوزة خلال الموسم الحالي. وقال اللاعب صاحب الـ25 عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "لست سعيدًا بوضعي في اليوفي حاليا، يجب أن يتغير هذا الوضع بطريقة أو بأخرى". وعن عودته للعب في الدوري الألماني، علق إيمري تشان: "أعتقد أنني لا أستطيع رفض هذا الخيار في الوقت الحالي".

وكانت الصحيفة الالمانية، قد كشفت في وقت سابق، عن رغبة بوروسيا دورتموند في تقديم عرض لإيمري في يناير المقبل مع بدء سوق الانتقالات الشتوية، بقيمة تصل لـ30 مليون يورو. وتراجعت نسبة مشاركة اللاعب إيمري مع يوفنتوس هذا الموسم، بعد تولي ماوريسيو ساري المسؤولية خلفًا لماسيميليانو أليجري، كما استبعده ساري من