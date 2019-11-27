رياضة

بعد تألقه مع المنتخب.. النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كرم نادي النجم الساحلي التونسي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي، بعد قيادته الفراعنة للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره التونسي، وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين. وأعرب سفيان الوردي، عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي.
وأضاف: "تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي ومسؤوليه". وأوضح الوردي أن الرياضة يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقى
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رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
منتخب الكويت

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
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رمضان صبحى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (5)

النجم الساحلي يكشف حقيقة تكريم رمضان صبحي

قال قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، إن إدارة ناديه لن تكرم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والحائز على لقب أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي توج بها المنتخب المصري الأولمبي، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأكد عاشور في تصريحات تليفزيوينة إلى أن تكريم رمضان صبحي قد يكون عن طريق أحد الجمعيات الجماهيرية للنادي، وليس من إدارته. وجاء ذلك بعدما أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أمس أن نادي النجم يريد تكريم صبحي قبل مباراة الفريقين، وهو ما نفاه عاشور في تصريحاته.
بعثة- الأهلي‎ (4)

النجم الساحلي يطلب تكريم رمضان صبحي

طلب نادي النجم الساحلي التونسي تكريم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي المتوج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، والحائز على لفب أفضل لاعب في البطولة، من جانبه رحب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب نادي النجم الساحلي ووافق على حضور مسؤوليه لتكريم رمضان صبحي ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية.
فرحة - رمضان صبحي- ومصطفى- محمد

ممر شرفي من الأهلي والجونة لرباعي المنتخب الأوليمبي

وقف لاعبو فريقي الأهلي والجونة، في ممر شرفي للاعبي المنتخب المصري الأوليمبي، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ووقف لاعبو الفريقين ممر شرفي وحيوا لاعبو المنتخب الأوليمبي وهم رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان. وهنأ اللاعبون رباعي المنتخب بعد صعودهم لأولمبياد طوكيو التي ستقام في عاصمة اليابان طوكيو 2020، والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بعد الفوز على نظيره المنتخب الإيفواري.
جاريدو

جاريدو يرفع شعار التحدي قبل مواجهة الأهلي

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد لفريق النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الأهلي تعد "كلاسيكو عربي إفريقي"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية. ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي أمام فريق اتحاد بن قردان يوم الأحد المقبل بالدوري التونسي، على أن يبدأ مشواره الإفريقي أمام الأهلي في 29 من الشهر الجاري، على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن المارد الأحمر يوجد على رأس المجموعة الثانية مع الثلاثي النجم والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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