بعد تألقه مع المنتخب.. النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

رمضان صبحي

كرم نادي النجم الساحلي التونسي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي، بعد قيادته الفراعنة للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره التونسي، وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين. وأعرب سفيان الوردي، عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي.

وأضاف: "تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي ومسؤوليه". وأوضح الوردي أن الرياضة يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقى