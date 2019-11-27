إيران: اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

تحرير:وكالات ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

قوات الأمن في إيران_أرشيفية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن احتجاز 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، إذ كشف المدير العام لشؤون مكافحة التجسس بالوزارة، اليوم الأربعاء، أن «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول يد الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر»، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة نفسها، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه العناصر التي كانت قد دربت على جمع المعلومات تحت غطاء "المواطن الصحفي" لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA)، وضعت تحت الرصد الاستخباري (من قبل وزارة الأمن) حيث اتضح عقب تصعيد الشغب، بأنها تلقت أوامر للحضور في هذه الأحداث