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إيران: اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

تحرير:وكالات ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
قوات الأمن في إيران_أرشيفية
قوات الأمن في إيران_أرشيفية
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن احتجاز 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، إذ كشف المدير العام لشؤون مكافحة التجسس بالوزارة، اليوم الأربعاء، أن «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول يد الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر»، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة نفسها، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه العناصر التي كانت قد دربت على جمع المعلومات تحت غطاء "المواطن الصحفي" لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA)، وضعت تحت الرصد الاستخباري (من قبل وزارة الأمن) حيث اتضح عقب تصعيد الشغب، بأنها تلقت أوامر للحضور في هذه الأحداث
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الكرملين

الكرملين: اتهامات أمريكا لنا بزعزعة الاستقرار في ليبيا زائفة

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف مساهمة بلاده في زعزعة الاستقرار في ليبيا من خلال نشر شركات أمنية عسكرية خاصة هناك، واصفًا اتهامات الخارجية الأمريكية في هذا الشأن بأنها أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة . وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن هناك تصريحات أمريكية تزعم أن بعض الشركات الأمنية العسكرية الروسية الخاصة تزعزع الاستقرار في ليبيا، وهنا يمكن القول بكل بساطة إن العديد من الدول ليس لها حق معنوي أصلًا في الحديث عن زعزعة الاستقرار الليبي، خاصة بعد أن دمروا هذه الدولة عمليًا عبر ممارساتهم المخالفات للقانون الدولي".
زلزال-تسونامي

23 قتيلًا ومئات المصابين حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا أمس الثلاثاء، وبلغت شدته 6.4درجة على مقياس ريختر، إلى 23 حالة وفاة على الأقل، إضافة إلى مئات المصابين. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العشرات من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة عقب الزلزال الذي يعد الأقوى منذ 40 عاما، مشيرة إلى أن العديد من الدول أرسلت متطوعين؛ من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث.
شرب-سيجارة-مخدرات

الأوروبيون ينفقون 30 مليار يورو على المخدرات سنويًا

قال "المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات" إن الاتجار في المخدرات في الدول الأوروبية يشهدا تزايداً بسبب العولمة والتكنولوجيا وأن الأوروبيين ينفقون على الأقل 30 مليار يورو (حوالي 33 مليار دولار) على المخدرات سنويا. وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم اليوم الثلاثاء، أن هذه الإنفاق يشكل تزايداً منذ آخر تقرير توصل إليه المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات ووكالة تطبيق القانون الأوربية، يوروبول، والذي قال في عام 2016 إن الأوروبيين ينفقون 24 مليار يورو سنوياً على المخدرات. وقالت القناة إن ما يقرب من 39% من هذه الأموال تم صرفها على مخدر الحشيش، يليها 31 %على الكوكايين، و25% على الهيروين.
صاروخ

روسيا تكشف عن صاروخ جديد سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كشف للولايات المتحدة عن منظومة صواريخ "أفنجارد"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء: "بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيوستارت، شهدت مجموعة تفتيش أمريكية منظومة صواريخ "أفنجارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فوق الأراضي الروسية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري". وأفاد البيان أن روسيا كشفت عن أحدث أسلحتها للحفاظ على معاهدة نيوستارت سارية وفعالة.
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احتجاجات إيران

أول بيان رسمي.. جيش إيران: الاحتجاجات فتنة ضد النظام

أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل، إذ أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ«جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع»، مدينًا في بيانه ما وصفه بـ«أعمال الشغب الأخيرة»، مؤكدا على «ضرورة توعية المواطنين بالمؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء»، وفقًا لسكاي نيوز.
احتجاجات إيران

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في احتجاجات رفع البنزين بإيران

أفادت مصادر إيرانية معارضة، اليوم الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في أصفهان. وعلى الصعيد ذاته، قدم نائب في البرلمان عن مدينة بوكان الإيرانية استقالته احتجاجا على رفع أسعار البنزين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم. وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات منذ منتصف ليل الخميس وحتى اليوم، وذلك بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.
بوتين (1)

روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
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واشنطن: إيران تمول حزب الله والحوثيين.. ونظامها يرعى الإرهاب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة، وهي واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي، موضحة أن نظامها هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. وأضافت أورتاجوس، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، أن طهران ليس لديها نية في تغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، كما تواصل مساعدة مليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
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