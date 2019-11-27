مفتي الجمهورية: بناء الدولة لا يتحقق إلا بالعلم والعمل والاجتهاد

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا توجد حضارة في الدنيا تقوم على الأوهام ، مشددا على أن الحضارات تقوم على العلم والاجتهاد، إذ قال المفتى في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر»، تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور أساتذة وعمداء وطلبة الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة: «إن الوصول إلى بناء الدولة والعمران لا يتحقق إلا من خلال العلم والعمل والاجتهاد، وأن العلوم الدنيوية أمر مهم لخدمة الحضارة، وتابع مصر تمتلك أسماء من العلماء لامعة ، ونريد أن يكون لدينا آلاف العلماء من أمثالهم».
وأضاف مفتى الجمهورية، أن كل القضايا المطروحة تحتاج إلى العقل والتفكير، حتى إن قضية الإيمان مطروحة للتحاور العقلي، وتابع: «علينا ألا نقبل الأمور إلا بعد فلترتها، وليحرص كل منا على ما يسمع وما يقول، لأن الله تعالى سيحاسبنا على كل حرف ننطقه، لقول المولى عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد».
وشدد
وأضاف مفتى الجمهورية، أن كل القضايا المطروحة تحتاج إلى العقل والتفكير، حتى إن قضية الإيمان مطروحة للتحاور العقلي، وتابع: «علينا ألا نقبل الأمور إلا بعد فلترتها، وليحرص كل منا على ما يسمع وما يقول، لأن الله تعالى سيحاسبنا على كل حرف ننطقه، لقول المولى عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد».
وشدد مفتي الجمهورية علي ضرورة التعامل بحرص مع وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: «ليس كل ما في الفضاء الإلكتروني يجب تصديقه فهناك الكثير من الأكاذيب والشائعات، وما يكشفها هو التثبت والتبين لما يتم بثه من معلومات وأخبار، ولذا علينا ألا نأخذ العلوم الشرعية إلا من المتخصصين في هذا الشأن».
وقال علام، إن الرسالات السماوية جاءت لصالح الإنسان واتخاذه إلى طريق البناء والرشاد والعمران وتحقيق النفع والخير لكل الإنسانية، مضيفًا: «أن القرآن الكريم أكد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين سواء الإنسان أو الجماد أو النبات»، موجهًا رسالته للطلاب والطالبات قائلا: «مهما كثرت عليكم الذنوب فلا تقنطوا من رحمة الله تعالى وعليكم بالاستغفار والرجوع إلى الله تعالى»، داعيا الطلاب والطالبات إلى التزود من العلم والاجتهاد في تحصيله حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب».
وأضاف مفتى الجمهورية في إجابته عن سؤال لإحدى الطالبات حول مدى مشروعية الحجاب: «إن الحجاب فرض بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة»، مشددا على أنه لا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له من أهمها أن يكون ساترا للمرأة عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف جسم المرأة، مؤكدا أن الأعراف والبيئات تختلف في تحديد هذا الزي الساتر للمرأة بالشروط المرعية.
وعن كيفية التواصل مع دار الإفتاء، قال فضيلة المفتى نعمل من 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءا ونتلقى من 2500 إلى 3400 يوميا سؤال وفي العام الماضي فقط تلقينا مليون و37 ألف سؤال وان دار الافتاء لديها الخط الساخن رقم 107 لتلقي أسئلة الفتاوى مجانيه ولا نأخذ شئ وموقع دار الإفتاء أو تطبيق دار الإفتاء المصرية أوالبريد الالكتروني أو الحضور لمقر دار الإفتاء والبث المباشر على صفحاتنا.
وأضاف مفتى الجمهورية: «دربنا مجموعة من دار الإفتاء تعمل على مواجهة أسئلة الإلحاد ومن يناقش الإلحاد وتم تصنيف معتنقى أفكار الالحاد لـ 3 مستويات ورجع كثير منهم عن الأفكار الخاطئة التي كانت تسيطر عليه، ومن نجد لديه مشاكل نفسيه نحيلهم للأطباء النفسيين وبعضهم نظمنا جلسات على مدار سنة لرده عن الإلحاد».