إحباط شحنة مخدرات بـ175 مليون جنيه داخل حاوية تفاح (فيديو)
تحرير:محمد أبو زيد٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
قوات الشرطة- أرشيفية
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية فيديو يرصد لحظة القبض على واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تم إحباط محاولة تهريب وترويج قرابة الـ3 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد، بحوزة عناصر تشكيل عصابي يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على جميع منافذ التهريب.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية لميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى (تفاح) لصالح إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة لـ«أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة السويس»، وأن الحاوية بداخلها
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية لميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى (تفاح) لصالح إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة لـ«أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة السويس»، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة، أسفرت أعمالها عن ضبط «13856 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,910طن».
تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم: «أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية –اثنان منهم مقيمان بدولتهم العربية، وآخران مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية»، حيث يقوم المتهمان المقيمان خارج البلاد بإعداد وتجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل شحنات مشروعة وشحنها داخل الحاوية لحساب المتهمين المقيمين داخل البلاد ليقوما بدورهما بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة باستلام الحاوية تمهيدا لترويجها على عملائهما من كبار تجار المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهمين المقيمين بالبلاد حال تواجدهما أسفل مسكنهما بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزتهما الآتي:
«33094» ثلاثة وثلاثون ألفا وأربعة وتسعون قرصا مخدرا لعقار الكبتاجون،
وكذلك مبالغ مالية قدرها «21850 جنيها، 8773 عملات أجنبية مختلفة»، بالإضافة إلى ضبط «2» سيارة ملاكي.
قدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو ( 175,000,000 مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه تقريبا)