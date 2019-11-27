جريمة

إحباط شحنة مخدرات بـ175 مليون جنيه داخل حاوية تفاح (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
قوات الشرطة- أرشيفية
قوات الشرطة- أرشيفية
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية فيديو يرصد لحظة القبض على واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تم إحباط محاولة تهريب وترويج قرابة الـ3 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد، بحوزة عناصر تشكيل عصابي يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على جميع منافذ التهريب.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية لميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى (تفاح) لصالح إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة لـ«أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة السويس»، وأن الحاوية بداخلها
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«قرض وغدر وجثة».. مكوجي يقتل عجوزًا ويشعل النار في جثتها

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