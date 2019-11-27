رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. انفانتينو وأحمد أحمد في مازيمبي

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
إنفانتينو - احمد احمد
إنفانتينو - احمد احمد
تواجد السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، العاصمة الكونغولية لوبمبابشي، لزيارة استثنائية لنادي مازيمبي الكونغولي، احتفالا بمرور 80 عامًا على تأسيس النادي، يأتي ذلك قبل مواجهة فريق الزمالك يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكرم نادي مازيمبي خلال الحفل بعض النجوم الأفارقة في تاريخ كرة القدم على رأسهم الكاميروني صامويل إيتو والزامبي كالوشا بواليا.
وينوي مازيمبي الإعلان عن المشروعات الجديدة للنادي بالتوسيعات حيث يهدف لتوسيع المدرجات لتتسع إلى 50 ألف مقعد بدلا من 18 ألفا فقط. وقام نادي مازيمبي بتنظيم مباراة بين نجوم العالم بقيادة الكاميروني صامويل ايتو أحد أساطير كرة القدم الإفريقية، بجانب فريق نجوم مازيمبي القدامى. يُذكر أن رئيس نادي مازيمبي
اقرأ المزيد
تشيلسي-فالنسيا

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بدوري الأبطال

سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره فالنسيا الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي البلوز ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ41، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ50، يبنما سجل هدفي الخفافيش كارلوس سولير في الدقيقة الـ40 ودانييل فاس في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل تشيلسي المركز الأول من المجوعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فالنسيا الوصيف.
رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد-الغندور (1)

أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
محمد-شريف

محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]