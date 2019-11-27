قبل مواجهة الزمالك.. انفانتينو وأحمد أحمد في مازيمبي

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

إنفانتينو - احمد احمد

تواجد السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، العاصمة الكونغولية لوبمبابشي، لزيارة استثنائية لنادي مازيمبي الكونغولي، احتفالا بمرور 80 عامًا على تأسيس النادي، يأتي ذلك قبل مواجهة فريق الزمالك يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكرم نادي مازيمبي خلال الحفل بعض النجوم الأفارقة في تاريخ كرة القدم على رأسهم الكاميروني صامويل إيتو والزامبي كالوشا بواليا.

وينوي مازيمبي الإعلان عن المشروعات الجديدة للنادي بالتوسيعات حيث يهدف لتوسيع المدرجات لتتسع إلى 50 ألف مقعد بدلا من 18 ألفا فقط. وقام نادي مازيمبي بتنظيم مباراة بين نجوم العالم بقيادة الكاميروني صامويل ايتو أحد أساطير كرة القدم الإفريقية، بجانب فريق نجوم مازيمبي القدامى. يُذكر أن رئيس نادي مازيمبي