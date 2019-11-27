الأزمات تضرب نابولي قبل مواجهة ليفربول

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

فريق نابولي

تلقى لاعبو نابولي رسائل تكشف بالتفصيل العقوبات التي أصدرها النادي بسبب غيابهم عن معسكر تدريب الفريق قبل ساعات من مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، أن النسخة الإيطالية من الشبكة قد علمت أن نابولي سيغرم لاعبي فريقه الأول بعد تغيبهم عن معسكر الفريق خلال الشهر الحالي، وهو ما أغضب أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، الذي قرر بدوره معاقبتهم بالغرامة. وأكملت سكاي في تقريرها أن الغرامة قد تصل لـ25 % من رواتب اللاعبين، والذي من المفترض أن يكون الحد الأقصى للغرامة.

كما أضافت الشبكة أنه يوجد بعض اللاعبين الذين وصلت لهم غرامتهم بالفعل اليوم الأربعاء، وتم تحديد كابتن الفريق لورنزو إنسيني، الذي لم يسافر مع الفريق بسبب الإصابة، ولاعب خط الوسط آلان على أنهما السببان الرئيسيان في "التمرد" وسيتم تغريمهما بنسبة 50 في المائة من رواتبهما الشهرية. وسيتم فحص الإجراء القانوني