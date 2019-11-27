رياضة

الأزمات تضرب نابولي قبل مواجهة ليفربول

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
فريق نابولي
فريق نابولي
تلقى لاعبو نابولي رسائل تكشف بالتفصيل العقوبات التي أصدرها النادي بسبب غيابهم عن معسكر تدريب الفريق قبل ساعات من مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، أن النسخة الإيطالية من الشبكة قد علمت أن نابولي سيغرم لاعبي فريقه الأول بعد تغيبهم عن معسكر الفريق خلال الشهر الحالي، وهو ما أغضب أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، الذي قرر بدوره معاقبتهم بالغرامة. وأكملت سكاي في تقريرها أن الغرامة قد تصل لـ25 % من رواتب اللاعبين، والذي من المفترض أن يكون الحد الأقصى للغرامة.
كما أضافت الشبكة أنه يوجد بعض اللاعبين الذين وصلت لهم غرامتهم بالفعل اليوم الأربعاء، وتم تحديد كابتن الفريق لورنزو إنسيني، الذي لم يسافر مع الفريق بسبب الإصابة، ولاعب خط الوسط آلان على أنهما السببان الرئيسيان في "التمرد" وسيتم تغريمهما بنسبة 50 في المائة من رواتبهما الشهرية. وسيتم فحص الإجراء القانوني
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رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
منتخب الكويت

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
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ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
برشلونة

برشلونة يصطدم بدورتموند في دوري أبطال أوروبا

تتواصل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتضن ملعب الأنفيلد واحدة من قمم اليوم في المجموعة الخامسة عندما يستقبل ليفربول الإنجليزي المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره نابولي الإيطالي الوصيف برصيد 8 نقاط وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل جينك البلجيكي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي الثالث برصيد 4 نقاط، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء على ملعب لومينوس أرينا.
اتليتكو-يوفنتوس (2)

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام اتليتكو مدريد

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي سيواجه بها أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام علي ملعب يوفنتوس . وشهدت تشكيلة البيانكونيري، عودة كريستيانو رونالدو لهجوم الفريق، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي. وجاءت تشكيلة البيناكونيري كالتالي.. حراسة المرمي: تشيزني خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيليو خط الوسط: بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي خط الهجوم: رامزي، رونالدو، ديبالا.
نابولي‎

تمرد في نابولي بسبب قرارات رئيس النادي

يبدو أن النتائج السلبية التي يقدمها نابولي في الآونة الأخيرة، أثارت غضب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، الذي بدأ يتدخل في شؤون الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب اللاعبين ليبدأ لورينزو إنسيني، مهاجم وقائد نابولي، ثورة لاعبي الفريق على قرار أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، بالدخول في معسكر مغلق، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام روما (2-1)، في الجولة الـ11 من الكالتشيو، لكن لاعبي البارتينوبي قرروا، عقب التعادل أمس الثلاثاء مع سالزبورج (1-1) في دوري الأبطال، ترك المعسكر والذهاب لمنازلهم، معلنين التمرد على رئيسهم.
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