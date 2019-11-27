بسبب أزمة الدولار.. محطات وقود لبنان تعلن إضرابا مفتوحا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

احتجاجات لبنان

أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، البدء في تنفيذ إضراب عام مفتوح ابتداء من غد الخميس، تمتنع بموجبه المحطات عن تزويد السيارات والمركبات بالوقود أو بيع المحروقات في جميع أرجاء البلاد، وذلك جراء استمرار أزمة نقص الدولار، ووجود سعرين لصرف الدولار في السوق اللبنانية، مضيفه في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن مصرف لبنان المركزي، والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، لم يلتزما بالاتفاق المبرم في شأن بيع وتسليم المحروقات إلى المحطات بالليرة اللبنانية على أن يتولى البنك المركزي تحويل مقابل الوقود المباع، من الليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي (1507 ليرات مقابل الدولار).

وأشارت إلى أن أصحاب محطات الوقود هم الضحايا جراء عدم الالتزام بالاتفاق، على نحو كبدهم خسائر مالية كبيرة، مؤكدة أنه جرى التريث كثيرا قبل اتخاذ هذه الخطوة، انتظارا لتحديد موعد مع رئيس الجمهورية ميشال عون مع نقابة أصحاب محطات الوقود، لشرح معاناتهم، وبيان أن أيا من الوعود التي تلقوها بحل الأزمة لم يتم تنفيذها،