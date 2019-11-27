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بسبب أزمة الدولار.. محطات وقود لبنان تعلن إضرابا مفتوحا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، البدء في تنفيذ إضراب عام مفتوح ابتداء من غد الخميس، تمتنع بموجبه المحطات عن تزويد السيارات والمركبات بالوقود أو بيع المحروقات في جميع أرجاء البلاد، وذلك جراء استمرار أزمة نقص الدولار، ووجود سعرين لصرف الدولار في السوق اللبنانية، مضيفه في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن مصرف لبنان المركزي، والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، لم يلتزما بالاتفاق المبرم في شأن بيع وتسليم المحروقات إلى المحطات بالليرة اللبنانية على أن يتولى البنك المركزي تحويل مقابل الوقود المباع، من الليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي (1507 ليرات مقابل الدولار).
وأشارت إلى أن أصحاب محطات الوقود هم الضحايا جراء عدم الالتزام بالاتفاق، على نحو كبدهم خسائر مالية كبيرة، مؤكدة أنه جرى التريث كثيرا قبل اتخاذ هذه الخطوة، انتظارا لتحديد موعد مع رئيس الجمهورية ميشال عون مع نقابة أصحاب محطات الوقود، لشرح معاناتهم، وبيان أن أيا من الوعود التي تلقوها بحل الأزمة لم يتم تنفيذها،
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متظاهرون- عراقيون- -يقتحمون- مقر -القنصلية- الإيرانية

المتظاهرون يحرقون مبنى القنصلية الإيرانية في العراق

أقدم متظاهرون في محافظة النجف العراقية على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية وسط المحافظة، عقب أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين بسبب صدامات مع قوات الأمن. وأصيب مساء اليوم، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف، إذ قال مصدر، إن العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها، وفقًا لروسيا اليوم.
احتجاجات العراق

إصابة 32 متظاهرًا بالقرب من القنصلية الإيرانية في العراق

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف، إذ قال مصدر عراقي، إن العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها، مضيفًا أن المحتجين تحدثوا عن صدامات حدثت بينهم وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية، مؤكدًا أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفقًا لروسيا اليوم.
احمد-المسماري (1)

المسماري: انسحاب المجموعات المسلحة من حقل الفيل النفطي

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، انسحاب المجموعات المسلحة من حقل الفيل النفطي باتجاه منطقة "تساوه" الزراعية بعد ضربة جوية قوية، إذ قال المسماري في بيان أوردته بوابة «إفريقيا الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن مقاتلات سلاح الجو توجهت لمنطقة حقل الفيل النفطي بعد اقتحام مجموعات مسلحة للحقل، وشنت غارات على المجموعات، وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة، مشيرا إلي أن التعزيزات العسكرية تصل تباعا للمنطقة.
الاونروا

الأونروا: نحتاج إلى 167 مليون دولار لسد عجزنا

قال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع إن اللجان المنبثقة عن اجتماع اللجنة الاستشارية لدعم وكالة الأونروا والتي عقدت اجتماعاتها في الاردن توجهت إلى لبنان اليوم لزيارة المخيمات، والاطلاع على اوضاع اللاجئين. وأوضح مشعشع في حديث لإذاعة صوت فلسطين إن هذه الزيارة تهدف لحشد الدعم المالي والسياسي لهم، مضيفا أن الحراك اللبناني الحالي أثر اقتصاديا على أوضاعهم . وأضاف مشعشع أن الوكالة بحاجة إلى 167 مليون دولار لسد عجزها للعام الجاري، مضيفا أن ألمانيا أعلنت مؤخرا أنها ستقدم 69 مليون دولار لمشاريع مختلفة للأونروا ، وان هناك أموالا محتجزة لم تصرف بعد من قبل بلجيكا وسويسرا وهولندا التي تعهدت بصرفها.
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احتجاجات لبنان

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام

قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
التظاهر -في -لبنان (2)

في اليوم الـ40.. متظاهرو لبنان يدعون لقطع الطرق غدًا

? دعا عددًا من المتظاهرون اللبنانيون، مساء اليوم الأحد، إلى قطع الطرق غدًا الإثنين، في اليوم الأربعين لانطلاق الاحتجاجات الشعبية، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.. وأكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في وقت سابق، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا.
ميشال-عون

رئيس لبنان: حكومة جديدة سياسية وبها ممثلين عن الحراك

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجيا، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلن البرلمان اللبناني، اليوم، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان.
نبيه-بري

تأجيل جلسة البرلمان اللبناني بعد تظاهرات

أعلن البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان. ومنذ ساعات الصباح الأولى، حاول المحتجون إزالة السياج الشائك قرب مبنى صحيفة "النهار" للدخول إلى باحة مجلس النواب، إلا أن القوى الأمنية منعتهم وفرضت طوقا أمنيا محكما.
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