صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.

وعلى الجانب الآخر أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: ميريت. خط الدفاع: ماكسيموفتيش، مانولاس، كوليبالي، ماريو ريو. خط الوسط: زلينسكي، آلان، دي لورنزو. خط الهجوم: فابيان رويز، لوزانو، ميرتينز. البدلاء: أوسبينا، لوبيرتو،