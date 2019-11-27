خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

المنتخب الكويتي

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.

منتخب الكويت سجل هدف التقدم في الدقيقة 43، بعدما نفذ يوسف ناصر ضربة حرة، بتسديدة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري، لترتد إلى بدر المطوع، الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد الظفيري، بتسديدة في الشباك، وبعد مرور دقيقتين أضاف سامي الصانع الهدف الثاني، بعدما استلم تمريرة رائعة من المطوع، خلف



منتخب الكويت سجل هدف التقدم في الدقيقة 43، بعدما نفذ يوسف ناصر ضربة حرة، بتسديدة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري، لترتد إلى بدر المطوع، الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد الظفيري، بتسديدة في الشباك، وبعد مرور دقيقتين أضاف سامي الصانع الهدف الثاني، بعدما استلم تمريرة رائعة من المطوع، خلف مدافعي الأخضر، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة في المرمى.



وفي الدقيقة 87، اختتم مبارك الفناني ثلاثية المنتخب الكويتي، بعد انفراد بحارس السعودية، وسدد الكرة بقوة في الشباك، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل فراس البريكان هدف الأخضر الوحيد، بعد تمريرة رائعة من نواف العابد، وضعها فراس في الشباك.