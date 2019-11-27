رياضة

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
المنتخب الكويتي
المنتخب الكويتي
حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
منتخب الكويت سجل هدف التقدم في الدقيقة 43، بعدما نفذ يوسف ناصر ضربة حرة، بتسديدة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري، لترتد إلى بدر المطوع، الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد الظفيري، بتسديدة في الشباك، وبعد مرور دقيقتين أضاف سامي الصانع الهدف الثاني، بعدما استلم تمريرة رائعة من المطوع، خلف
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تشيلسي-فالنسيا

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بدوري الأبطال

سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره فالنسيا الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي البلوز ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ41، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ50، يبنما سجل هدفي الخفافيش كارلوس سولير في الدقيقة الـ40 ودانييل فاس في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل تشيلسي المركز الأول من المجوعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فالنسيا الوصيف.
رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
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منتخب السعودية

قمة مبكرة بين السعودية والكويت في خليجي 24

يتطلع كل من المنتخبين السعودي والكويتي إلى استكشاف فرصه في المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في قمة مبكرة بالنسخة الحالية من بطولات الخليج، والتي تستضيفها قطر، حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويصطدم الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة في أولى مبارياتهما بالبطولة وذلك في المجموعة الثانية بالدور الأول، ويتطلع كل من المنتخبين إلى بداية قوية من خلال هذه المباراة التي قد تحدد بشكل كبير فرص كليهما في المنافسة على التأهل من هذا الدور إلى المربع الذهبي.
عمان 2019

عمان تبدأ رحلة الدفاع عن لقبها بمواجهة البحرين

بمواجهة مثيرة أمام منافس يتسم بالحماس، يستهل المنتخب العماني لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه الخليجي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ4.30 مساءً، عندما يلتقي نظيره البحريني في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) بقطر. ويلتقي الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، ورغم كونها المباراة الأولى لكليهما في المجموعة، يدرك كل فريق مدى أهميتها وضرورة الفوز فيها لا سيما أن كلا منهما سيواجه اختبارا صعبا في الجولتين التاليتين أمام الفريقين الآخرين بالمجموعة.
قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
الإمارات‎ (1)

الإمارات تعلن مشاركتها في كأس الخليج بقطر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم والذي ستستضيفه قطر، ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة، التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الخليجية، وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي، وحتى السادس من ديسمبر المقبل، في الدوحة، لتبحث الإمارات عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013.
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