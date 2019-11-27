رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

رامي ربيعة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وتدريبات أخرى بالكرة، وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على إيقاف التدريبات أكثر من مرة من أجل منح التعليمات للاعبين، كما خضع الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي لوحدات تدريبية متنوعة في مران الفريق الثاني على ملعب الجامعة التونسية. وأثناء التقسيمة،