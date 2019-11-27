رياضة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
رامي ربيعة
رامي ربيعة
تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وتدريبات أخرى بالكرة، وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على إيقاف التدريبات أكثر من مرة من أجل منح التعليمات للاعبين، كما خضع الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي لوحدات تدريبية متنوعة في مران الفريق الثاني على ملعب الجامعة التونسية. وأثناء التقسيمة،
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رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
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خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
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رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
رينيه فايلر

فايلر يعادل رقم جوزيه بعد الفوز على الجونة

عادل المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، رقم البرتغالي مانويل جوزيه، بعد الفوز الذي حققه المارد الأحمر على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، محققًا الفوز السابع على التوالي. بهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده إلى 12 نقطة متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.
الأهلي

الأهلي يطمح في مواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الجونة، مساء اليوم الإثنين، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إذ يدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية التي يقودها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتحقيقه الفوز على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على فريق كانو سبورت في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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