النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

تكريم رمضان صبحي

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".

وواصل حديثه، قائلا: "تفاجأنا بتلك الأخبار سواء في وسائل الإعلام المصرية أو الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لكن في النهاية هذا تصرف فردي.. نحن بالطبع نبارك للمنتخب المصري التتويج بأمم إفريقيا تحت 23 عاما وتأهلهم للاولمبياد ورمضان صبحي كان قائدا لهذا الفريق، لكن أؤكد أن تكريمه تصرف فردي وليس رسميا". واختتم