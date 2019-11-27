أحمد موسى عن حركة المحافظين: «السيسي أوفى بوعده»

تحرير:محمد فتحي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على حركة المحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قائلًا، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين 23 نائب محافظ من الشباب، موضحا أنه هذا الأمر لم يحدث في عهد مصر القديمة أو الحديثة. وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشباب تم اختيارهم من المعارضة والأحزاب ومن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب ليتولو قمة الهرم التنفيذي، متابعًا أن الرئيس أعلن قبل 3 سنوات عن تأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية والبعض لم يصدق ولكنه يحقق اليوم ما وعد به.

وأكد موسى، أن السيسي بدأ تمكين الشباب من حركة المحافظين السابقة ولكن العدد كان محدودا، و الحركة الحالية عدد كبير غير مسبوق.وأدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وأبقت الحركة على أقدم 4 محافظين بعد الإبقاء