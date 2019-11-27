رياضة

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بدوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
تشيلسي وفالنسيا
تشيلسي وفالنسيا
سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره فالنسيا الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي البلوز ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ41، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ50، يبنما سجل هدفي الخفافيش كارلوس سولير في الدقيقة الـ40 ودانييل فاس في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل تشيلسي المركز الأول من المجوعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فالنسيا الوصيف.
ولكن يتصدر البلوز المجموعة بصفة مؤقتة، حيث يحتل أياكس المركز الثالث برصيد 7 نقاط ومازال يملك مباراة في نفس الجولة أمام ليل الفرنسي. وعلى الجانب الآخر، وفي نفس الدور نجح زينيت سانت بطرسبرج الروسي في الخروج بفوز سهل أمام أولمبيك ليون الفرنسي، بهدفين للفريق الروسي، في نفس الجولة، وسجل هدفي المباراة أرتيم
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ليفربول - نابولي

التعادل يؤجل حسم تأهل ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في خطف تعادلًا مثيرًا أمام نظيره نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل ميرتينيز هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوفرين هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي الذي يحتل المركز الثاني، ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز ريد بول سالزبورج صاحب السبعة نقاط، على جينك الذي يحتل المركز الأخير بنتيجة (4 - 1 ).
برشلونة- بوروسيا دورتموند

دوري الأبطال.. تأهل برشلونة وإنتر ينافس دورتموند

نجح فريق برشلونة الإسباني من الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاث أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، علي ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ سجل أهداف البلوجرانا ويس سواريز في الدقيقة الـ29 وليونيل ميسي في الدقيقة الـ33 و أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ67، بينما سجل أهداف دورتموند جيدون سانشو في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يضمن الفريق الكتالوني التأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتوقف رصيد بوروسيا عند النقة الـ7 في المركز الثالث.
ليونيل ميسي (11)

في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.
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ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
نابولى

الأزمات تضرب نابولي قبل مواجهة ليفربول

تلقى لاعبو نابولي رسائل تكشف بالتفصيل العقوبات التي أصدرها النادي بسبب غيابهم عن معسكر تدريب الفريق قبل ساعات من مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، أن النسخة الإيطالية من الشبكة قد علمت أن نابولي سيغرم لاعبي فريقه الأول بعد تغيبهم عن معسكر الفريق خلال الشهر الحالي، وهو ما أغضب أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، الذي قرر بدوره معاقبتهم بالغرامة. وأكملت سكاي في تقريرها أن الغرامة قد تصل لـ25 % من رواتب اللاعبين، والذي من المفترض أن يكون الحد الأقصى للغرامة.
اتليتكو-يوفنتوس (2)

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام اتليتكو مدريد

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي سيواجه بها أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام علي ملعب يوفنتوس . وشهدت تشكيلة البيانكونيري، عودة كريستيانو رونالدو لهجوم الفريق، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي. وجاءت تشكيلة البيناكونيري كالتالي.. حراسة المرمي: تشيزني خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيليو خط الوسط: بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي خط الهجوم: رامزي، رونالدو، ديبالا.
برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
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