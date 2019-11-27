تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بدوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

تشيلسي وفالنسيا

سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره فالنسيا الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي البلوز ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ41، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ50، يبنما سجل هدفي الخفافيش كارلوس سولير في الدقيقة الـ40 ودانييل فاس في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل تشيلسي المركز الأول من المجوعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فالنسيا الوصيف.

ولكن يتصدر البلوز المجموعة بصفة مؤقتة، حيث يحتل أياكس المركز الثالث برصيد 7 نقاط ومازال يملك مباراة في نفس الجولة أمام ليل الفرنسي. وعلى الجانب الآخر، وفي نفس الدور نجح زينيت سانت بطرسبرج الروسي في الخروج بفوز سهل أمام أولمبيك ليون الفرنسي، بهدفين للفريق الروسي، في نفس الجولة، وسجل هدفي المباراة أرتيم