أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

تركي آل الشيخ

رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، توجيه الإساءة إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موضحًا أنه لا يحتاج أي شخص في أي تجربة، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته.. لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".

وواصل مالك نادي ألميريا الإسباني قائلا: "تركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيئا سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من أحد، واضحة والا أعيد؟.. لا أحتاج إلا الله سبحانه في أي حرب أخوضها أو تجربة.. ومبروك الصدارة للأهلي، مع أنها حاجة طبيعية زيها زي أي حاجة في الحياة، لا جديد". وكشف مرتضى منصور، رئيس