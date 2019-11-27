رياضة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، توجيه الإساءة إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موضحًا أنه لا يحتاج أي شخص في أي تجربة، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته.. لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".
وواصل مالك نادي ألميريا الإسباني قائلا: "تركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيئا سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من أحد، واضحة والا أعيد؟.. لا أحتاج إلا الله سبحانه في أي حرب أخوضها أو تجربة.. ومبروك الصدارة للأهلي، مع أنها حاجة طبيعية زيها زي أي حاجة في الحياة، لا جديد". وكشف مرتضى منصور، رئيس
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ليفربول - نابولي

التعادل يؤجل حسم تأهل ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في خطف تعادلًا مثيرًا أمام نظيره نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل ميرتينيز هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوفرين هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي الذي يحتل المركز الثاني، ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز ريد بول سالزبورج صاحب السبعة نقاط، على جينك الذي يحتل المركز الأخير بنتيجة (4 - 1 ).
برشلونة- بوروسيا دورتموند

دوري الأبطال.. تأهل برشلونة وإنتر ينافس دورتموند

نجح فريق برشلونة الإسباني من الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاث أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، علي ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ سجل أهداف البلوجرانا ويس سواريز في الدقيقة الـ29 وليونيل ميسي في الدقيقة الـ33 و أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ67، بينما سجل أهداف دورتموند جيدون سانشو في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يضمن الفريق الكتالوني التأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتوقف رصيد بوروسيا عند النقة الـ7 في المركز الثالث.
ليونيل ميسي (11)

في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.
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الزمالك -وانبى (9)

بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟

تفجرت الأزمات المالية بشكل غير مسبوق داخل نادي الزمالك، بعدما اشتعلت المشكلات داخل فريق الكرة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، وخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليعلن للمرة الأولى عن تمرد بعض لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. الخسارة ساهمت في تعرض لاعبي أبناء ميت عقبة ومديرهم الفني الصربي ميتشو، لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 5 نقاط من التعادل مع إف سي مصر والخسارة من الفريق البترولي.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
ايمانويل-بيدرو (2)

ألميريا يفسخ تعاقده مع بيدرو بالتراضي

أعلن نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الإثنين، فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها النادي أن فسخ التعاقد مع المدرب جاء بالتراضي بين الطرفين، حيث كتب حساب النادي، قائلا: "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًّا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا".
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