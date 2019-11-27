رياضة

في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.
وكشفت شبكة "بليتشر ريبورت" نجاح ميسي في هز شباك دورتموند لأول مرة في مسيرته، ليصبح الفريق الألماني الـ34 في البطولة الأوروبية التي يسجل فيها ميسي هدفا، وأكملت الشبكة أن ميسي استطاع الانفراد بالرقم القياسي في دوري الأبطال، بعدما سجل في 34 فريقًا مختلفًا، وهو ما لم يفعله أي لاعب من قبل على مدار التاريخ. وبذلك
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ليفربول - نابولي

التعادل يؤجل حسم تأهل ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في خطف تعادلًا مثيرًا أمام نظيره نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل ميرتينيز هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوفرين هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي الذي يحتل المركز الثاني، ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز ريد بول سالزبورج صاحب السبعة نقاط، على جينك الذي يحتل المركز الأخير بنتيجة (4 - 1 ).
برشلونة- بوروسيا دورتموند

دوري الأبطال.. تأهل برشلونة وإنتر ينافس دورتموند

نجح فريق برشلونة الإسباني من الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاث أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، علي ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ سجل أهداف البلوجرانا ويس سواريز في الدقيقة الـ29 وليونيل ميسي في الدقيقة الـ33 و أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ67، بينما سجل أهداف دورتموند جيدون سانشو في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يضمن الفريق الكتالوني التأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتوقف رصيد بوروسيا عند النقة الـ7 في المركز الثالث.
تركي آل شيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور

رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، توجيه الإساءة إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موضحًا أنه لا يحتاج أي شخص في أي تجربة، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته.. لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".
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برشلونة

برشلونة يصطدم بدورتموند في دوري أبطال أوروبا

تتواصل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتضن ملعب الأنفيلد واحدة من قمم اليوم في المجموعة الخامسة عندما يستقبل ليفربول الإنجليزي المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره نابولي الإيطالي الوصيف برصيد 8 نقاط وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل جينك البلجيكي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي الثالث برصيد 4 نقاط، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء على ملعب لومينوس أرينا.
ليفربول - برشلونة (4)

ماذا قال ميسي لنيمار بعد سقوط برشلونة أمام ليفربول؟

حقق ليفربول ربما الانتصار الأبرز في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، بالإطاحة ببرشلونة من نصف النهائي، وخسر الليفر حينها مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، ليظن الكثيرون أن البرسا حجز بطاقة العبور للنهائي من مباراة الذهاب، قبل أن يحقق ليفربول ريمونتادا تاريخية، باكتساح برشلونة في الأنفيلد برباعية نظيفة، وعقب تلك المباراة الشهيرة، تواصل نجم البرسا ليونيل ميسي هاتفيا مع نجم باريس سان جيرمان والبرسا السابق، نيمار، وذلك بحسب ما كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الثلاثاء.
أومتيتي

لاعب برشلونة: لن نكرر أخطاء ريمونتادا روما وليفربول

أكد صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه يستهدف التتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها خلال الموسم الجاري، وأن الفريق تعلم من أخطاء الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "نحن المرشحون في جميع المسابقات، ونمتلك أفضل اللاعبين، لذا علينا التفكير في الفوز بكل مباراة، تعلمنا كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما، لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كل عام في دوري الأبطال يصير معقدًا أكثر بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين أذكياء وذوي خبرة عالية، وهذا سيساعدنا على اللعب بشكل جيد وإثبات أننا برشلونة، أؤكد أننا لن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى".
بيليه (6)

مدرب البرازيل: ميسي غير عادي.. لكن بيليه لا يضاهى

تحدث أدينور باتشي "تيتي"، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، ومقارنته بأسطورة السامبا بيليه، وذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء. وقال مدرب منتخب البرازيل: "ليونيل ميسي أفضل من بيليه؟ بيليه لا يضاهى، وكل من يريد عقد مقارنة بينه وبين رياضي آخر لا يعرف شيئًا". وأضاف أدينور باتشي الشهير بتيتي: "ليونيل ميسي غير عادي، ولكن تألقه في إطار البشر، أما بيليه فهو من كوكب آخر، وتألقه تخطى المعايير الطبيعية".
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