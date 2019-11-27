في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

ليونيل ميسي

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.

وكشفت شبكة "بليتشر ريبورت" نجاح ميسي في هز شباك دورتموند لأول مرة في مسيرته، ليصبح الفريق الألماني الـ34 في البطولة الأوروبية التي يسجل فيها ميسي هدفا، وأكملت الشبكة أن ميسي استطاع الانفراد بالرقم القياسي في دوري الأبطال، بعدما سجل في 34 فريقًا مختلفًا، وهو ما لم يفعله أي لاعب من قبل على مدار التاريخ. وبذلك