دوري الأبطال.. تأهل برشلونة وإنتر ينافس دورتموند

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

برشلونة وبورسيا دورتموند

نجح فريق برشلونة الإسباني من الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاث أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، علي ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ سجل أهداف البلوجرانا ويس سواريز في الدقيقة الـ29 وليونيل ميسي في الدقيقة الـ33 و أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ67، بينما سجل أهداف دورتموند جيدون سانشو في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يضمن الفريق الكتالوني التأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتوقف رصيد بوروسيا عند النقة الـ7 في المركز الثالث.

على الجانب الأخر من نفس المجموعة، نجح إنتر في تحقيق فوز سهل أمام نظيره سلافيا براج بنتيجة، ثلاث أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب سينابو، وسجل أهداف الإنتر لوتارو مارتينيز بواقع هدفين في الدقيقة الـ19 و الـ88 ورميرو لوكاكو في الدقيقة الـ81، وسجل أهداف براج سوماش سوتشيك في الدقيقة الـ37 من ركلة