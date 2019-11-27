رياضة

دوري الأبطال.. تأهل برشلونة وإنتر ينافس دورتموند

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
برشلونة وبورسيا دورتموند
برشلونة وبورسيا دورتموند
نجح فريق برشلونة الإسباني من الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاث أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، علي ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ سجل أهداف البلوجرانا ويس سواريز في الدقيقة الـ29 وليونيل ميسي في الدقيقة الـ33 و أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ67، بينما سجل أهداف دورتموند جيدون سانشو في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يضمن الفريق الكتالوني التأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتوقف رصيد بوروسيا عند النقة الـ7 في المركز الثالث.
على الجانب الأخر من نفس المجموعة، نجح إنتر في تحقيق فوز سهل أمام نظيره سلافيا براج بنتيجة، ثلاث أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب سينابو، وسجل أهداف الإنتر لوتارو مارتينيز بواقع هدفين في الدقيقة الـ19 و الـ88 ورميرو لوكاكو في الدقيقة الـ81، وسجل أهداف براج سوماش سوتشيك في الدقيقة الـ37 من ركلة
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ليفربول - نابولي

التعادل يؤجل حسم تأهل ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في خطف تعادلًا مثيرًا أمام نظيره نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل ميرتينيز هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوفرين هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي الذي يحتل المركز الثاني، ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز ريد بول سالزبورج صاحب السبعة نقاط، على جينك الذي يحتل المركز الأخير بنتيجة (4 - 1 ).
ليونيل ميسي (11)

في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.
تركي آل شيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور

رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، توجيه الإساءة إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موضحًا أنه لا يحتاج أي شخص في أي تجربة، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته.. لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".
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دي ليخت‎

دي ليخت يعلق على ندمه لعدم الانتقال إلى برشلونة

حقق يوفنتوس الإيطالي انتصارا ثمينًا أمس الثلاثاء، على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليضمن اليوفي بالتالي التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة، وعقب المباراة، وقال دي ليخت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد تحسن الفريق أمام أتلتيكو، رغم وجود بعض الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها، سواء كفريق أو بشكل فردي،لا نزال في نوفمبر فقط، ورغم ذلك نحقق تقدمًا، وأمامنا فرصة لتحسين أسلوبنا في إدارة المباريات".
فالفيردي‎

فالفيردي: البعض لا يرى سوى سلبيات برشلونة

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الانتقادات الموجهة للفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الجميع ينظر فقط للسلبيات، لا للإيجابيات التي يحققها فريقه. وجاءت تصريحات فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة البلوجرانا، التي يلتقي فيها مع بروسيا دورتموند، والتي تقام على ملعب كامب نو مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً. وقال فالفيردي: "البعض يتحدث عن مستوى برشلونة، وبالطبع هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسينها، لكن هناك بعضا آخر لا يرى سوى النقاط السلبية فقط، آخر مباراة عدنا في النتيجة وفزنا خارج الملعب".
دي يونج

دي يونج: ميسي هو الأفضل والأحق بالكرة الذهبية

علق فرانكي دي يونج خط وسط فريق برشلونة الإسباني، على مواجهة الكتالوني غدًا أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن المباراة مهمة للغاية، كما تحدث عن أحقية ميسي بالتتويج بالكرة الذهبية . وقال دي يونج في المؤتمر التحضيري للمباراة: "نحن نعلم أنها مواجهة مهمة للغاية، ونحن مؤهلون للفوز". وأكمل الدولي الهولندي:"لا نملك أخطاء كثيرة عالجنا معظمها، ونأمل أن نري تحسن أمكثر في مباراة الغد" .
جريزمان‎ (1)

إصابة سواريز تجبر جريزمان على مركز جديد

كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إصابة لويس سواريز لاعب فريق برشلونة، ستجبر أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالوني، على تشكيل جديد فى خط الهجوم البلوجرانا. ويخوض الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، تحديًا جديدًا خلال مواجهة سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن إصابة لويس سواريز ستجبر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على تشكيل ثلاثي جديد في خط الهجوم.
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