التعادل يؤجل حسم تأهل ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

ليفربول - نابولي

نجح فريق ليفربول في خطف تعادلًا مثيرًا أمام نظيره نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل ميرتينيز هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوفرين هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي الذي يحتل المركز الثاني، ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز ريد بول سالزبورج صاحب السبعة نقاط، على جينك الذي يحتل المركز الأخير بنتيجة (4 - 1 ).

فريق نابولي سجل هدف التقدم في الدقيقة 21، بعد تمريرة طولية من لورينزو، في اتجاه ميرتينز، الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك أليسون، وعاد الحكم لتقنية الفيديو، قبل أن يؤكد صحة الهدف. في الدقيقة 55، أخطأ حارس مرمى نابولي في إبعاد تمريرة عرضية، وسقطت الكرة من يد أمام فيرمينو الذي سدد الكرة بشكل مباشر