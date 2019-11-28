سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير