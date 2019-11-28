الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

طقس دافئ - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 16 24شبين الكوم 16 24طنطا 15 23دمنهور 13 23الإسكندرية 12 23بلطيم 12 23مطروح 13 22 السلوم 12 22 سيوة 08 22بورسعيد 16 22دمياط 15 22الزقازيق 15 25الإسماعيلية 14 25السويس 14 24العريش 15 24رفح 15 23رأس سدر 18 23 نخل 09 21 نويبع 22