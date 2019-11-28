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الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
طقس دافئ - صورة أرشيفية
طقس دافئ - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 16 24شبين الكوم 16 24طنطا 15 23دمنهور 13 23الإسكندرية 12 23بلطيم 12 23مطروح 13 22 السلوم 12 22 سيوة 08 22بورسعيد 16 22دمياط 15 22الزقازيق 15 25الإسماعيلية 14 25السويس 14 24العريش 15 24رفح 15 23رأس سدر 18 23 نخل 09 21 نويبع 22
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احمد -موسى

أحمد موسى عن حركة المحافظين: «السيسي أوفى بوعده»

علق الإعلامي أحمد موسى، على حركة المحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قائلًا، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين 23 نائب محافظ من الشباب، موضحا أنه هذا الأمر لم يحدث في عهد مصر القديمة أو الحديثة. وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشباب تم اختيارهم من المعارضة والأحزاب ومن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب ليتولو قمة الهرم التنفيذي، متابعًا أن الرئيس أعلن قبل 3 سنوات عن تأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية والبعض لم يصدق ولكنه يحقق اليوم ما وعد به.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: بناء الدولة لا يتحقق إلا بالعلم والعمل والاجتهاد

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا توجد حضارة في الدنيا تقوم على الأوهام ، مشددا على أن الحضارات تقوم على العلم والاجتهاد، إذ قال المفتى في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر»، تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور أساتذة وعمداء وطلبة الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة: «إن الوصول إلى بناء الدولة والعمران لا يتحقق إلا من خلال العلم والعمل والاجتهاد، وأن العلوم الدنيوية أمر مهم لخدمة الحضارة، وتابع مصر تمتلك أسماء من العلماء لامعة ، ونريد أن يكون لدينا آلاف العلماء من أمثالهم».
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السيسي: الدولة مستمرة في التركيز على بناء الإنسان المصري

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز ركوب المرأة مع الرجل في الأسانسير؟ الإفتاء تُجيب

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة هل هو حلال أم حرام شرعًا؟". وعلق "الورداني" خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: "إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما على مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه".
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الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (2)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

اليوم ارتفاع في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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