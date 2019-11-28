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الأسد: على فرنسا وقف دعمها للإرهاب والخروج من سوريا

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
الرئيس السوري بشار الأسد - صورة أرشيفية
الرئيس السوري بشار الأسد - صورة أرشيفية
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده "لا تطلب من فرنسا دعما للرئيس ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري.. وعلى فرنسا أن توقف دعمها للإرهاب وتخرج قواتها من سوريا"، مضيفا: "لا نطلب شيئا من الحكومة الفرنسية، لا نطلب منهم حتى دعما، لا سياسيا، ولا اقتصاديا، ولا أمنيا. لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في سوريا، لا نريد منهم دعما للرئيس، لا يعنيني هذا الموضوع، ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري أيضا، ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا".
وشدد الأسد، في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، نشرت اليوم الخميس، على أن وجود القوات الفرنسية في سوريا من دون أذن الحكومة الشرعية هو احتلال، وإن كان مجيئهم إلى البلاد بحجة مكافحة الإرهاب وقتال تنظيم "داعش"، متسائلا: "هل يمكن لنا أن نرسل قوات سورية لتحارب الإرهاب في فرنسا دون دعوة من الحكومة الفرنسية؟!
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قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى ومصلى باب الرحمة

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة. وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأضافت المصادر، أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه. وكان 75 مستوطنا بينهم 25 طالبا يهوديا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
الجيش-الليبي

الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل نفط بالشرق

قالت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إنها طردت مجموعات مسلحة من حقل الفيل النفطي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا بعد شن غارات جوية على المنطقة، مما تسبب في توقف الإنتاج. وكانت قوات الشرق شنت هجوما مضادا بعد أن سيطرت قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على الحقل يوم الأربعاء. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات طردت المجموعة المنافسة وإنها تقوم بتأمين الحقل، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء.
داعش

قتلى وجرحى في اشتباكات مع هاربين من سجن لـ«داعش» بالعراق

قال مصدر أمني عراقي، إن عددًا من السجناء قاموا بالهروب من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن السجناء هربوا من سجن التسفيرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الفيصلية بالموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، مضيفًا أن هناك اشتباكات اندلعت داخل إحدى قاعات السجن، بين منتسبين الأمن والسجناء، ما أسفر عن مقتل شرطي ووقوع عددًا من الجرحى، لافتًا إلى أن السجن المذكور، المعتقلين فيه 90% من عناصر من تنظيم "داعش"، مؤكدًا على أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، وفقًا لسبوتنيك.
متظاهرون- عراقيون- -يقتحمون- مقر -القنصلية- الإيرانية

المتظاهرون يحرقون مبنى القنصلية الإيرانية في العراق

أقدم متظاهرون في محافظة النجف العراقية على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية وسط المحافظة، عقب أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين بسبب صدامات مع قوات الأمن. وأصيب مساء اليوم، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف، إذ قال مصدر، إن العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها، وفقًا لروسيا اليوم.
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داعش

العراق: العثور على وثائق تتضمن أسماء قادة «داعش»

أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ«داعش»، تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة، إذ قال العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي في محافظة صلاح الدين وحديثة غربي محافظة الأنبار، على مستمسكات تعود للتنظيم مؤشر فيها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهام داعش في المناطق الغربية.
داعش

رئيس أفغانستان: انتصرنا على تنظيم «داعش» الإرهابي

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، انتصار قوات الأمن في بلاده ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أنها استأصلت التنظيم الإرهابي من البلاد، حيث أكد مسؤولون أن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف، إضافة إلى قلة الدعم المال وانخفاض الحالة المعنوية، أجبرت عناصر التنظيم على الاستسلام. ونقلت شبكة "يورونيوز" عن غني قوله في تجمع لزعماء كبار ومسؤولين في جلال أباد، بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان: "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش"، مضيفًا: "الآن، وبعد استسلام مسلحي داعش أطلب من السلطات أن تعامل أسرهم بشكل إنساني".
قصف-سوريا

مصرع 9 أشخاص في غارات جوية شمال غرب سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى غارة جوية استهدفت، اليوم الأحد، المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر المتمردة باقليم إدلب شمال غرب سوريا. وذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن المتحدث باسم قوات الدفاع المدنى السورية أكد أيضا سقوط القتلى التسعة خلال الغارات الجوية التي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، أن قواته سوف تستعيد إدلب قريبًا، مشيرًا إلى أنها سوف تمنح فرصة للمدنيين لمغادرتها.
حركة-طالبان

رئيس أفغانستان: الاتفاق مع طالبان على مبادلة سجناء

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستفرج عن اثنين من قادة حركة طالبان البارزين وزعيم بحركة حقاني في مقابل إطلاق سراح أمريكي وأسترالي اختطفا عام 2016. وقررت الحكومة الإفراج عن القيادي أنس حقاني واثنين من قادة طالبان في إطار مبادلة سجناء في اتفاق قد يمهد الطريق أمام محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وخطفت طالبان الأمريكي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس آب 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
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