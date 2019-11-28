الأسد: على فرنسا وقف دعمها للإرهاب والخروج من سوريا

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

الرئيس السوري بشار الأسد - صورة أرشيفية

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده "لا تطلب من فرنسا دعما للرئيس ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري.. وعلى فرنسا أن توقف دعمها للإرهاب وتخرج قواتها من سوريا"، مضيفا: "لا نطلب شيئا من الحكومة الفرنسية، لا نطلب منهم حتى دعما، لا سياسيا، ولا اقتصاديا، ولا أمنيا. لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في سوريا، لا نريد منهم دعما للرئيس، لا يعنيني هذا الموضوع، ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري أيضا، ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا".

وشدد الأسد، في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، نشرت اليوم الخميس، على أن وجود القوات الفرنسية في سوريا من دون أذن الحكومة الشرعية هو احتلال، وإن كان مجيئهم إلى البلاد بحجة مكافحة الإرهاب وقتال تنظيم "داعش"، متسائلا: "هل يمكن لنا أن نرسل قوات سورية لتحارب الإرهاب في فرنسا دون دعوة من الحكومة الفرنسية؟!