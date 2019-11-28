الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل نفط بالشرق

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية

قالت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إنها طردت مجموعات مسلحة من حقل الفيل النفطي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا بعد شن غارات جوية على المنطقة، مما تسبب في توقف الإنتاج. وكانت قوات الشرق شنت هجوما مضادا بعد أن سيطرت قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على الحقل يوم الأربعاء. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات طردت المجموعة المنافسة وإنها تقوم بتأمين الحقل، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأعاد القتال تأجيج الصراع الدائر للسيطرة على حقول النفط الكبيرة في جنوب غرب ليبيا بين تحالفات عسكرية متناحرة تتقاتل أيضا على أطراف العاصمة طرابلس.وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بيان: "تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل