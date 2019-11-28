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الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل نفط بالشرق

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية
الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية
قالت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إنها طردت مجموعات مسلحة من حقل الفيل النفطي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا بعد شن غارات جوية على المنطقة، مما تسبب في توقف الإنتاج. وكانت قوات الشرق شنت هجوما مضادا بعد أن سيطرت قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على الحقل يوم الأربعاء. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات طردت المجموعة المنافسة وإنها تقوم بتأمين الحقل، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء.
وأعاد القتال تأجيج الصراع الدائر للسيطرة على حقول النفط الكبيرة في جنوب غرب ليبيا بين تحالفات عسكرية متناحرة تتقاتل أيضا على أطراف العاصمة طرابلس.وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بيان: "تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل
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قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى ومصلى باب الرحمة

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة. وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأضافت المصادر، أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه. وكان 75 مستوطنا بينهم 25 طالبا يهوديا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
-بشار-الأسد

الأسد: على فرنسا وقف دعمها للإرهاب والخروج من سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده "لا تطلب من فرنسا دعما للرئيس ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري.. وعلى فرنسا أن توقف دعمها للإرهاب وتخرج قواتها من سوريا"، مضيفا: "لا نطلب شيئا من الحكومة الفرنسية، لا نطلب منهم حتى دعما، لا سياسيا، ولا اقتصاديا، ولا أمنيا. لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في سوريا، لا نريد منهم دعما للرئيس، لا يعنيني هذا الموضوع، ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري أيضا، ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا".
داعش

قتلى وجرحى في اشتباكات مع هاربين من سجن لـ«داعش» بالعراق

قال مصدر أمني عراقي، إن عددًا من السجناء قاموا بالهروب من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن السجناء هربوا من سجن التسفيرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الفيصلية بالموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، مضيفًا أن هناك اشتباكات اندلعت داخل إحدى قاعات السجن، بين منتسبين الأمن والسجناء، ما أسفر عن مقتل شرطي ووقوع عددًا من الجرحى، لافتًا إلى أن السجن المذكور، المعتقلين فيه 90% من عناصر من تنظيم "داعش"، مؤكدًا على أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، وفقًا لسبوتنيك.
متظاهرون- عراقيون- -يقتحمون- مقر -القنصلية- الإيرانية

المتظاهرون يحرقون مبنى القنصلية الإيرانية في العراق

أقدم متظاهرون في محافظة النجف العراقية على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية وسط المحافظة، عقب أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين بسبب صدامات مع قوات الأمن. وأصيب مساء اليوم، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف، إذ قال مصدر، إن العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها، وفقًا لروسيا اليوم.
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احمد-المسماري (1)

المسماري: انسحاب المجموعات المسلحة من حقل الفيل النفطي

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، انسحاب المجموعات المسلحة من حقل الفيل النفطي باتجاه منطقة "تساوه" الزراعية بعد ضربة جوية قوية، إذ قال المسماري في بيان أوردته بوابة «إفريقيا الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن مقاتلات سلاح الجو توجهت لمنطقة حقل الفيل النفطي بعد اقتحام مجموعات مسلحة للحقل، وشنت غارات على المجموعات، وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة، مشيرا إلي أن التعزيزات العسكرية تصل تباعا للمنطقة.
الكرملين

الكرملين: اتهامات أمريكا لنا بزعزعة الاستقرار في ليبيا زائفة

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف مساهمة بلاده في زعزعة الاستقرار في ليبيا من خلال نشر شركات أمنية عسكرية خاصة هناك، واصفًا اتهامات الخارجية الأمريكية في هذا الشأن بأنها أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة . وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن هناك تصريحات أمريكية تزعم أن بعض الشركات الأمنية العسكرية الروسية الخاصة تزعزع الاستقرار في ليبيا، وهنا يمكن القول بكل بساطة إن العديد من الدول ليس لها حق معنوي أصلًا في الحديث عن زعزعة الاستقرار الليبي، خاصة بعد أن دمروا هذه الدولة عمليًا عبر ممارساتهم المخالفات للقانون الدولي".
حفتر

وفد أمريكي رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث أزمة ليبيا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، أول من أمس الأحد، حيث ناقشوا الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي، موضحة أن الوفد ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس.
السيسى-وميركل

السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
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